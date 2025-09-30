HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Ngắm dàn sao Việt diện trang phục trên giải đấu Pickleball Kootoro

Thùy Trang

(NLĐO)- Không chỉ là thể thao, sân Pickleball Kootoro còn là sàn diễn thể thao đầy cuốn hút do dàn sao Việt trình diễn.

Dàn sao Việt bùng nổ ở Pickleball Koototo Tournament 

Ngắm dàn sao Việt diện trang phục trên giải đấu Pickleball Kootoro - Ảnh 1.

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh

Hàng loạt gương mặt nổi tiếng như MC – diễn viên Vân Hugo, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, ca sĩ Sara Lưu, diễn viên, doanh nhân Trà Ngọc Hằng, siêu mẫu Hữu Long… tạo nên sự thú vị đặc biệt tại giải đấu Pickleball Koototo Tournament.

Với sự góp mặt của hàng trăm VĐV phong trào và chuyên nghiệp, cùng dàn nghệ sĩ, KOL, KOC nổi tiếng, mùa giải năm nay không chỉ là nơi phô diễn kỹ thuật, chiến thuật đỉnh cao mà còn là sân chơi kết nối cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực.

Trang phục thi đấu của các VĐV nữ cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ. Không chỉ chú trọng đến tính năng động và thoải mái, các bộ outfit còn toát lên vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn. Trang phục này tôn vinh hình ảnh người phụ nữ vừa duyên dáng vừa mạnh mẽ trên sân đấu, trở thành điểm nhấn thị giác đầy cuốn hút với khán giả.

Vân Hugo và Trịnh Vũ: cặp đôi Fair Play!  

Ngắm dàn sao Việt diện trang phục trên giải đấu Pickleball Kootoro - Ảnh 2.

Người đẹp Nhật Lê

Đặc biệt, Vân Hugo – Trịnh Vũ đã giành giải Fair Play, trở thành biểu tượng đẹp của sự công bằng, cống hiến và hết mình trên sân đấu. Trong khi đó, cặp đôi nghệ sĩ Dương Khắc Linh – Sara Lưu ghi dấu ấn với danh hiệu "Cặp đôi hoàn hảo", mang đến hình ảnh hạnh phúc và ăn ý trên sân.

Ngắm dàn sao Việt diện trang phục trên giải đấu Pickleball Kootoro - Ảnh 3.

Diễn viên Trà Ngọc Hằng

Giải Nghệ sĩ vì Cộng đồng được trao cho cặp diễn viên, người mẫu Trà Ngọc Hằng- Hữu Long; Minh Giang – Anh Quí và Ngọc Mai – Mai Nguyên cùng Nhật Lê – Long Đỗ. Pickleball Kootoro Tournament mùa 3 đã khép lại với nhiều cảm xúc đáng nhớ, hứa hẹn mở ra những mùa giải tiếp theo ngày càng bùng nổ, chuyên nghiệp và truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn nữa.

Ngắm dàn sao Việt diện trang phục trên giải đấu Pickleball Kootoro - Ảnh 4.

Diễn viên Hồng Loan

Ngắm dàn sao Việt diện trang phục trên giải đấu Pickleball Kootoro - Ảnh 5.

Chồng cũ Diệp Lâm Anh, Đức Phạm và á hậu Vũ Thúy Quỳnh

Ngắm dàn sao Việt diện trang phục trên giải đấu Pickleball Kootoro - Ảnh 6.

Ca sĩ Sara Lưu

Ngắm dàn sao Việt diện trang phục trên giải đấu Pickleball Kootoro - Ảnh 7.

Vũ Thúy Quỳnh

Ngắm dàn sao Việt diện trang phục trên giải đấu Pickleball Kootoro - Ảnh 8.

Ngắm dàn sao Việt diện trang phục trên giải đấu Pickleball Kootoro - Ảnh 9.

Ngắm dàn sao Việt diện trang phục trên giải đấu Pickleball Kootoro - Ảnh 10.

Vợ chồng nhạc sĩ Dương Khắc Linh

Ngắm dàn sao Việt diện trang phục trên giải đấu Pickleball Kootoro - Ảnh 11.

Ca sĩ Đài Trang nhóm The Bell

 

