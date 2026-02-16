HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ngắm đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Việc hình thành đô thị KHCN Bắc TPHCM không chỉ là đầu tư cơ sở hạ tầng, mà là quá trình kiến tạo một "vùng lõi" đổi mới sáng tạo

Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM: Tương lai đổi mới sáng tạo 2026 - Ảnh 1.

Đề án xác định đô thị KHCN Bắc TPHCM đóng vai trò là "bộ não khoa học công nghệ" của vùng sản xuất công nghệ cao. Cấu trúc không gian tích hợp, bao gồm vùng lõi đổi mới sáng tạo (khoảng 103 ha tại phường Bình Dương) tập trung nghiên cứu, thử nghiệm và vành đai phát triển công nghệ cao gồm các khu công nghiệp thế hệ mới như VSIP III, Cây Trường, Lai Hưng.

Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM: Tương lai đổi mới sáng tạo 2026 - Ảnh 2.

Điểm khác biệt cốt lõi chính là đưa "bộ não" nghiên cứu vào ngay giữa vùng sản xuất quy mô lớn để rút ngắn chu trình từ R&D đến thương mại hóa. Đề án tận dụng hạ tầng sẵn có tại Thành phố mới Bình Dương, bao gồm việc chuyển đổi công năng Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) thành tòa nhà KHCN để kích hoạt nhanh các hoạt động.

Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM: Tương lai đổi mới sáng tạo 2026 - Ảnh 3.

Cùng với đó là cơ chế Sandbox, đây là không gian thí điểm các chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98/2023/QH15 và Nghị quyết 260/2025/QH15 cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và mô hình quản trị mới.

Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM: Tương lai đổi mới sáng tạo 2026 - Ảnh 4.

Đề án tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao và đào tạo nguồn nhân lực gắn với Công nghiệp 4.0. Đồng thời, đây là mô hình tiên phong phát triển xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 và nâng cao vị thế quốc tế của TPHCM.

Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM: Tương lai đổi mới sáng tạo 2026 - Ảnh 5.

Tại chuyến thăm và làm việc với Tập đoàn Becamex (Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TPHCM được giao thực hiện đề án) vào cuối năm 2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đề nghị Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Becamex và các đơn vị liên quan để hoàn thiện đề án.

Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM: Tương lai đổi mới sáng tạo 2026 - Ảnh 6.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng đề nghị Tập đoàn Becamex cùng phối hợp với các tập đoàn nghiên cứu, đề xuất cơ chế, cách làm để nơi đây trở thành trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu của TPHCM và khu vực.

Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM: Tương lai đổi mới sáng tạo 2026 - Ảnh 7.

Tuyến metro có điểm đầu tại ga S1, trung tâm thành phố mới Bình Dương và điểm cuối là ga Bến xe Suối Tiên thuộc tuyến metro số 1 TPHCM, có tổng chiều dài 32,43 km, gồm tuyến chính dài 29,01 km và đoạn nối Depot dài 3,42 km sau khi hoàn thành được kỳ vọng là cú hích cho đô thị KHCN Bắc TPHCM

Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM: Tương lai đổi mới sáng tạo 2026 - Ảnh 8.

Trung tâm Hành chính Bình Dương 1.400 tỉ đồng được chuyển đổi công năng thành tòa nhà Khoa học công nghệ, giữ vai trò hạt nhân của đô thị KHCN Bắc TP HCM. Tòa nhà sẽ bố trí các không gian nghiên cứu – phát triển (R&D), trung tâm xuất sắc của đại học và doanh nghiệp, khu thiết kế vi mạch; đồng thời cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ như kiểm nghiệm, chứng nhận, tư vấn và hỗ trợ đổi mới sáng tạo; trung tâm hệ sinh thái khởi nghiệp với vườn ươm, không gian làm việc chung, khu trưng bày công nghệ và tổ chức hội nghị, triển lãm quốc tế.

Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM: Tương lai đổi mới sáng tạo 2026 - Ảnh 9.

Với việc phía Bắc được chọn để đột phá phát triển khoa học công nghệ, đáp ứng đúng với mong muốn, kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân TPHCM, đặc biệt tạo niềm tin, động lực cho các nhà đầu tư về vùng đất vốn đã được mệnh danh là "thủ phủ công nghiệp" của cả nước

Việc hình thành Đô thị KHCN Bắc TPHCM không chỉ tạo ra một cực tăng trưởng mới, mà còn mở ra dư địa chiến lược để tái phân bổ và dịch chuyển các chức năng đô thị, công nghiệp và logistics ra khỏi vùng lõi trung tâm, là điều kiện quan trọng để TPHCM phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, giảm áp lực cho khu vực nội đô hiện hữu, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng không gian và hạ tầng.

Đặc biệt, đề án được triển khai trong bối cảnh TPHCM đang được Trung ương trao những cơ chế, chính sách đặc thù quan trọng. Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 của Quốc hội đã quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, cho phép Thành phố chủ động hơn trong quản lý đầu tư, tài chính, phân cấp phân quyền và thử nghiệm các mô hình phát triển mới. Đây là nền tảng thể chế quan trọng để Thành phố triển khai đô thị KHCN Bắc TPHCM theo tư duy đột phá, linh hoạt và tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.


Tin liên quan

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới

(NLĐO)- Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chính thức công bố phát triển đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM

(NLĐO) - Đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM được xác định là nơi ươm tạo đổi mới sáng tạo cho toàn bộ không gian công nghiệp công nghệ cao

Bí thư Thành ủy TPHCM: Chuyển đổi số, khoa học- công nghệ là con đường ngắn nhất để phát triển

(NLĐO) - Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, chuyển đổi số, khoa học- công nghệ là con đường ngắn nhất giúp TP phát triển nhanh, tránh nguy cơ chậm chân

tỉnh Bình Dương khu công nghiệp khoa học công nghệ đổi mới, sáng tạo becamex Bình Dương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo