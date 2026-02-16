Ngắm đô thị khoa học công nghệ Bắc TPHCM

Việc hình thành Đô thị KHCN Bắc TPHCM không chỉ tạo ra một cực tăng trưởng mới, mà còn mở ra dư địa chiến lược để tái phân bổ và dịch chuyển các chức năng đô thị, công nghiệp và logistics ra khỏi vùng lõi trung tâm, là điều kiện quan trọng để TPHCM phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, giảm áp lực cho khu vực nội đô hiện hữu, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng không gian và hạ tầng.
Đặc biệt, đề án được triển khai trong bối cảnh TPHCM đang được Trung ương trao những cơ chế, chính sách đặc thù quan trọng. Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 của Quốc hội đã quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, cho phép Thành phố chủ động hơn trong quản lý đầu tư, tài chính, phân cấp phân quyền và thử nghiệm các mô hình phát triển mới. Đây là nền tảng thể chế quan trọng để Thành phố triển khai đô thị KHCN Bắc TPHCM theo tư duy đột phá, linh hoạt và tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.
Bình luận (0)