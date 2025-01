Ngắm loạt xe máy “hiếm và độc” đang xuất hiện ở Vũng Tàu

Sự kiện nhằm xây dựng một văn hóa giao thông an toàn, văn minh và thúc đẩy phát triển cộng đồng xe phân khối lớn lành mạnh và tích cực tại Việt Nam. Với chủ đề All Ride in One Ride - Đa cung đường, đồng trải nghiệm, Honda Biker Rally 2025 mang đến không gian sôi động và tràn đầy cảm hứng, nơi các tín đồ đam mê xe có thể tận hưởng những trải nghiệm độc đáo và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.