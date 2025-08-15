HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Ngắm phân hiệu mới của ĐH Kinh tế TP HCM tại tỉnh Khánh Hòa

Huế Xuân

(NLĐO) - Dự án là một trong 80 công trình trọng điểm cấp quốc gia khởi công, khánh thành nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025)

Ngày 19-8, ĐH Kinh tế TP HCM sẽ khởi công Phân hiệu chiến lược mới - UEH Nexus Campus Nha Trang, với định vị là "Nơi hội tụ học giả và tri thức toàn cầu".

Ngắm phân hiệu mới của ĐH Kinh tế TP HCM tại tỉnh Khánh Hòa- Ảnh 1.

Phối cảnh tổng thể của UEH Nexus Campus Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa)

Khởi công trong dịp đặc biệt của đất nước

Dự án là một trong 80 công trình trọng điểm cấp quốc gia đồng loạt khởi công, khánh thành nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (2.9.1945 –2.9.2025), đồng thời nằm trong nhóm 5 công trình tiêu biểu của tỉnh Khánh Hòa.

Ngắm phân hiệu mới của ĐH Kinh tế TP HCM tại tỉnh Khánh Hòa- Ảnh 2.

Các cơ sở đào tạo của ĐH Kinh tế TP HCM đều có những khuôn viên "siêu xanh". Ảnh: Fanpage nhà trường

GS - TS Sử Đình Thành, Giám đốc ĐH Kinh tế TP HCM, cho biết đây cơ sở mới sẽ đảm nhận ba nhiệm vụ chính gồm: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của vùng; nghiên cứu và chuyển giao các giải pháp thực tiễn; kết nối mạng lưới học giả, sinh viên, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ngắm phân hiệu mới của ĐH Kinh tế TP HCM tại tỉnh Khánh Hòa- Ảnh 3.

UEH Nexus Campus lấy cảm hứng từ kiến trúc Chăm-pa - nét văn hóa và truyền thống địa phương

Phân hiệu chú trọng đào tạo, nghiên cứu, kết nối quốc tế gắn với lợi thế của tỉnh Khánh Hòa và tiềm năng của vùng như: kinh tế biển bền vững, quy hoạch không gian biển, công nghệ đại dương, vi mạch, chăm sóc sức khỏe và phát triển cộng đồng.

"Đặc biệt, phân hiệu chiến lược sẽ triển khai chương trình hợp tác giáo dục theo mô hình Cooperative Education ASEAN, giúp sinh viên có cơ hội học tập và trải nghiệm tại các doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực châu Á, tăng khả năng hòa nhập môi trường làm việc quốc tế, hướng đến những công dân toàn cầu" - GS Thành nhấn mạnh.

Công trình dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2026. UEH Nexus Campus Nha Trang sẽ trở thành điểm hội tụ tri thức, nơi ươm mầm thế hệ nhân lực mới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập của tỉnh Khánh Hòa cũng như khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ – Tây Nguyên.

UEH Nexus Campus lấy cảm hứng từ kiến trúc Chăm-pa, phản ánh nét văn hóa và truyền thống địa phương. Phân hiệu có quy mô đào tạo 2.000 học viên, 90 chỗ làm việc cho cán bộ – giảng viên và nhiều khu vực dành cho nghiên cứu, sáng tạo, kết nối cộng đồng; khu ký túc xá đáp ứng chỗ ở cho gần 400 học viên nội trú.

phân hiệu Phân hiệu chiến lược ĐH Kinh tế TP HCM sinh viên Nha Trang tỉnh Khánh Hòa đào tạo Quốc Khánh
