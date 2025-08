Số vụ chim va máy bay tăng mạnh, Cục Hàng không yêu cầu tăng cường kiểm soát

Từ đầu năm đến nay, số vụ chim va máy bay tăng mạnh. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm soát chim tại cảng hàng không, sân bay.

Cục Hàng không yêu cầu thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế, ngăn chặn các vụ việc chim va máy bay gây uy hiếp đến an toàn hoạt động của máy bay tại các sân bay. Ảnh minh họa



Nhằm hạn chế, ngăn chặn các vụ việc chim va chạm vào máy bay gây ra uy hiếp đến an toàn hoạt động của máy bay tại các sân bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay đánh giá tình hình thực hiện chỉ số sự cố va chạm chim trong bộ chỉ số an toàn của người khai thác cảng, triển khai các giải pháp tăng cường để kiểm soát chỉ số sự cố va chạm chim.

Thực hiện việc rà soát hồ sơ liên quan đến công tác kiểm soát chim và động vật hoang dã, vật nuôi tại các cảng hàng không để báo cáo, đề xuất Cục Hàng không các nội dung thực hiện thông báo tin tức hàng không đối với hoạt động của chim tại cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận.

Cục yêu cầu các Hãng hàng không Việt Nam tiếp tục thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời các vụ việc chim va chạm vào máy bay tới người khai thác cảng, Cục Hàng không và Cảng vụ hàng không theo quy định.

Ngoài ra, Cục cũng yêu cầu các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam chỉ đạo đại diện Cảng vụ tại cảng hàng không, sân bay phối hợp chặt chẽ với người khai thác cảng hàng không, sân bay triển khai Chương trình kiểm soát, xua đuổi chim, động vật hoang dã, vật nuôi tại cảng hàng không, sân bay; đồng thời kiểm tra, giám sát và kịp thời đôn đốc, yêu cầu người khai thác cảng trong việc tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện các biện pháp kiểm soát và xua đuổi chim, động vật hoang dã, vật nuôi tại các cảng hàng không.

Số vụ máy bay va chạm chim tăng mạnh

Theo thống kê của Cục Hàng không, trong 6 tháng đầu năm nay (tính từ 16-12-2024 đến 15-6-2025), số vụ va chạm chim trong khu bay tăng mạnh với 49 vụ.

Ngoài ra, sự cố vật thể bay không người lái ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bay gia tăng với 59 vụ. Phương tiện va chạm với thiết bị, hạ tầng, con người tăng với 6 vụ. Máy bay bị chiếu đèn laser tăng với 24 vụ.

Số lượng sự cố uy hiếp an toàn ở mức thấp (mức D) có chiều hướng gia tăng với 36 sự cố hàng không mức D, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số các sự cố mức D, có 17 sự cố liên quan đến hỏng hóc kỹ thuật máy bay; 17 sự cố do yếu tố con người; 2 sự cố liên quan đến vấn đề thời tiết.

Trước những diễn biến phức tạp nói trên, Cục Hàng không yêu cầu rà soát, cập nhật các khuyến cáo mới nhất của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) để chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng về máy bay và khai thác máy bay; xây dựng và thực hiện chương trình giám sát an toàn năm 2025 đối với người khai thác, tổ chức bảo dưỡng, đào tạo nhân viên hàng không.

Các đơn vị được yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn bay trong các dịp cao điểm tại các sân bay có tần suất hoạt động cao như: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Vinh...