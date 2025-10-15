Ngăn chặn nạn bẻ cành, hái trộm cà phê

Những năm gần đây, việc nhiều vườn cà phê bị kẻ xấu hái trộm quả, thậm chí bẻ cành, đã gây không ít thiệt hại cho người trồng, khiến họ rất xót xa, bức xúc.

Ông Dương Ngọc Tam (ngụ thôn Cợp, xã Hướng Phùng) cho biết gia đình ông trồng 1,5 ha cà phê chè. Khoảng 10 ngày trước, khi kiểm tra vườn, ông phát hiện gần 150 cây cà phê bị tuốt quả, bẻ cành. Ông Tam ước tính trên 200 kg cà phê trong vườn đã bị hái trộm.

Quảng Trị đang bắt đầu vào mùa thu hoạch cà phê, thương lái thu mua với giá 13.000 đồng/kg quả chín. Ông Tam cho rằng có thể vì cà phê được giá nên ngay đầu mùa, các đối tượng đã tìm cách hái trộm. Vào năm ngoái, vườn cà phê của gia đình ông và nhiều hộ dân khác trong xã cũng từng bị kẻ trộm ra tay.

"Việc kẻ gian bẻ cành, hái trộm cà phê khiến chúng tôi rất bức xúc bởi đây là thành quả, công sức lao động của gia đình. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã báo chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn, xử lý" - ông Tam cho hay.

Người dân bức xúc vì vườn cà phê bị kẻ gian hái trộm quả còn bẻ cành, gây nhiều thiệt hại

Theo một số hộ trồng cà phê tại xã Hướng Phùng, tình trạng hái trộm cà phê đã xảy ra nhiều năm nay. Các đối tượng thường lợi dụng thời điểm vắng người hoặc đêm tối để lẻn vào vườn tuốt quả, bẻ cành. Hành vi này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây cà phê và gây tâm lý bất an cho người trồng.

Ông Phạm Huy Văn, Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng, cho biết sau khi nắm được thông tin, xã đã yêu cầu lực lượng công an khẩn trương kiểm tra, nắm tình hình, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng hái trộm cà phê. Xã đã tổ chức họp và đề nghị các đại lý, cơ sở thu mua nông sản trên địa bàn cam kết tuyệt đối không mua cà phê xanh, cà phê không rõ nguồn gốc.

Công an xã Hướng Phùng cũng vừa thông báo về việc thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về an ninh trật tự liên quan niên vụ cà phê 2025. Bên cạnh việc làm rõ các vụ trộm cà phê, công an xã sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi thu mua cà phê không rõ nguồn gốc. Công an xã kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời tố cáo đến cơ quan chức năng khi phát hiện đối tượng nghi vấn có hành vi hái trộm, tiêu thụ cà phê không rõ nguồn gốc để xử lý theo quy định.



