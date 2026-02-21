HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Ngân hàng cảnh báo khẩn về lừa đảo sử dụng AI dịp Tết

Tin, ảnh: Thái Phương

(NLĐO) – Thủ đoạn lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là công nghệ deepfake, gia tăng với mức độ tinh vi, khó nhận biết.

Đây là thủ đoạn lừa đảo mới nhất vừa được Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) cảnh báo ngay trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo lợi dụng AI để giả mạo giọng nói, hình ảnh người thân hoặc mạo danh cơ quan chức năng nhằm tạo lòng tin và chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. 

Hình thức lừa đảo phổ biến được ghi nhận gồm giả mạo cơ quan chức năng bằng deepfake, đối tượng tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo nạn nhân liên quan đến vụ án hình sự. Kẻ gian sử dụng giấy tờ giả, cuộc gọi video deepfake để tạo sự tin tưởng, sau đó yêu cầu chuyển tiền "xác minh tài khoản" hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị.

Kẻ gian cũng có thể chiếm quyền tài khoản mạng xã hội của người quen nạn nhân, sử dụng video deepfake ngắn để tạo lòng tin rồi yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp vào tài khoản có tên tương tự người thân.

Ngân hàng cảnh báo lừa đảo AI dịp Tết Nguyên đán 2026 cần cảnh giác ngay - Ảnh 2.

Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác khi giao dịch trực tuyến dịp Tết trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi

Đối tượng còn có thể tạo hồ sơ mạng xã hội bằng hình ảnh do AI tạo ra, xây dựng quan hệ trong thời gian dài, sau đó dụ dỗ nạn nhân tham gia các kênh đầu tư tài chính hoặc tiền ảo giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, MSB khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác khi giao dịch trực tuyến; tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật như mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai. Không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; và luôn xác minh người nhận trước khi chuyển tiền bằng cách liên hệ trực tiếp qua số điện thoại quen thuộc.

Ngân hàng MSB cũng lưu ý cơ quan công an không làm việc qua điện thoại hoặc mạng xã hội để yêu cầu chuyển tiền. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Ngân hàng GPBank cũng cho hay các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng có xu hướng gia tăng trong dịp Tết khi nhu cầu mua sắm, đi lại và giao dịch tài chính của người dân tăng cao. Vì vậy, các đối tượng lừa đảo cũng liên tục thay đổi phương thức tiếp cận, lợi dụng tâm lý chủ quan hoặc nhu cầu cấp bách của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Một số hình thức lừa đảo phổ biến được ghi nhận gồm: rao bán vé máy bay hoặc tour du lịch giá rẻ rồi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc; giả mạo chương trình nhận quà Tết hoặc trợ cấp xã hội để dụ người dùng cài đặt ứng dụng giả. 

Mạo danh nhân viên ngân hàng yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP hoặc truy cập đường link lạ; giả danh cơ quan chức năng, người thân bằng công nghệ deepfake để yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp; giả danh shipper thu phí giao hàng; hoặc mời chào đầu tư, làm nhiệm vụ trực tuyến với lợi nhuận cao.

Trước thực trạng này, GPBank khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác khi giao dịch trực tuyến, chỉ đặt vé máy bay, tour du lịch hoặc mua sắm trên các nền tảng uy tín và website chính thức của doanh nghiệp.

"Khách hàng tuyệt đối không nhấp vào đường link lạ, không cài đặt ứng dụng ngoài các kho ứng dụng chính thống, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ hoặc mã OTP cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Nên xác minh lại khi nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn liên quan đến chuyển tiền, vay mượn hoặc hỗ trợ tài chính để tránh bị mất tiền oan" – đại diện GPBank khuyến cáo.


Sau Tết, loạt ngân hàng, doanh nghiệp rầm rộ lì xì đầu năm

Sau Tết, loạt ngân hàng, doanh nghiệp rầm rộ lì xì đầu năm

(NLĐO) - Ngay sau kỳ nghỉ Tết, nhiều ngân hàng, doanh nghiệp công bố chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức.

Loạt ngân hàng đưa dự báo mới nhất về giá vàng 2026

(NLĐO) – Mức cao nhất của giá vàng trong năm 2026 được dự báo lên 6.200 USD/ounce nhờ lực cầu từ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, rủi ro địa chính trị...

Gửi tiết kiệm online ngân hàng nào lãi suất cao nhất trong dịp Tết?

(NLĐO) – Lãi suất gửi tiết kiệm online thường cao hơn tại quầy và khách có thể gửi hoặc tất toán bất cứ lúc nào, kể cả dịp lễ, Tết.

