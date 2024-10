Ngân hàng Chính sách Sóc Trăng làm tốt công tác Công đoàn

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng, trong 9 tháng đầu năm 2024, Công đoàn cơ sở quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, động viên 100% đoàn viên hưởng ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho Hội viên hội nông dân khó khăn về nhà ở

Song song đó, tuyên truyền 100% đoàn viên Công đoàn hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" theo Công văn 510/CĐNHCS, ngày 16-8-2024 của Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội.

Tuyên truyền 79 năm Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2024), 79 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/8/1945 - 23/8/2024); hỗ trợ "Bếp ăn tập thể" Công đoàn bộ phận Vĩnh Châu số tiền 20 triệu đồng; chỉ đạo các Công đoàn bộ phận tổ chức họp mặt và tặng quà thiếu nhi nhân Tết Trung thu năm 2024 với số tiền 42,3 triệu đồng.

Thực hiện các hoạt động an sinh xã hội: Trích quỹ phúc lợi hỗ trợ công tác an sinh cho công an tỉnh Sóc Trăng với số tiền 14 triệu đồng. Kêu gọi toàn bộ cán bộ viên chức hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra với tổng số tiền 118 triệu đồng, chuyển về Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 68 triệu đồng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng 50 triệu đồng.

Nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, tổ chức Công đoàn tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục đạo đức cán bộ viên chức người lao động. Quan tâm chăm lo đời sống, động viên cán bộ, viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2024.

Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các Công đoàn bộ phận tiếp tục quan tâm thăm hỏi ốm đau; vận động đoàn viên công đoàn thực hiện văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động NHCSXH.

Quan tâm xây dựng trụ sở, khang trang xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn lao động; động viên 87 đoàn viên hoàn thành khóa học Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và phổ biến Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028…