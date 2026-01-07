HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Ngân hàng có quy mô lớn nhất Việt Nam báo lãi trước thuế 36.000 tỉ đồng

Thái Phương

(NLĐO) – BIDV là ngân hàng thương mại đầu tiên công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với mức lãi trước thuế vượt xa kế hoạch đề ra.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026.  

Thông tin cho thấy năm 2025, BIDV đạt tổng tài sản đạt trên 3,25 triệu tỉ đồng, tăng trưởng 20% so với năm trước. Huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỉ đồng, tăng trưởng 13,7%; dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỉ đồng, tăng trưởng 15,2%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỉ đồng, vượt xa so với con số hơn 31.000 tỉ đồng của năm 2024. Mức lợi nhuận trước thuế này cũng vượt kế hoạch đề ra của ngân hàng.

BIDV hiện là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam; vốn điều lệ của ngân hàng vượt 70.000 tỉ đồng.

BIDV công bố lãi trước thuế 36 . 000 Tỉ đồng , dẫn đầu ngành ngân hàng Việt Nam - Ảnh 2.

BIDV là "ông lớn" ngân hàng đầu tiên trong hệ thống công bố lãi trước thuế năm 2025

Hoạt động các công ty con, liên doanh, liên kết duy trì ổn định. Lợi nhuận trước thuế khối công ty con đạt trên 1.490 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế khối công ty liên doanh, liên kết đạt trên 1.470 tỉ đồng.

Đại diện ngân hàng cho biết trong năm qua, ngân hàng đã hỗ trợ gần 400.000 khách hàng với mức giảm lãi suất từ 0,5% đến 2%, đồng thời cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng; tích cực tham gia chương trình cho vay nhà ở xã hội với quy mô 30.000 tỉ đồng, chương trình tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực lâm sản, thủy sản với quy mô giải ngân đạt 22.000 tỉ đồng…

BIDV là ngân hàng thương mại đầu tiên trong hệ thống công bố kết quả kinh doanh năm 2025, với con số tích cực.

Trên thị trường, cổ phiếu BID của ngân hàng này bất ngờ tăng mạnh, dẫn đần xu hướng giao dịch tích cực của ngành và đóng góp đáng kể vào đà tăng của VN-Index trong phiên 7-1. Cổ phiếu BID hiện được giao dịch ở mức 40.950 đồng/cổ phiếu, tăng 5,14% so với phiên trước.


    Thông báo