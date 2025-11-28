Ngân hàng đồng loạt trợ giúp vùng bão lũ

Ngân hàng (NH) Nhà nước yêu cầu các NH thương mại ngoài việc hỗ trợ tài chính, cần phối hợp chặt chẽ với địa phương xác định mức độ thiệt hại, lập hồ sơ khoanh nợ, tránh để người dân và doanh nghiệp (DN) phải tự xoay xở trong giai đoạn quá khó khăn.

Thiệt hại nặng nề

Trong đợt mưa lũ kéo dài ở khu vực ven biển miền Trung vừa qua, ngành thủy sản Khánh Hòa - một trong những trụ cột kinh tế của tỉnh - đã chịu thiệt hại nặng nề. Theo thống kê, toàn ngành nông - lâm - thủy sản tỉnh này thiệt hại gần 700 tỉ đồng, trong đó khu vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm hùm lồng bè, bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Nhiều ao nuôi tôm thẻ, ốc hương cũng bị nước tràn bờ.

Nhà xưởng của Công ty Thu Lan bị thiệt hại nặng sau mưa lũ, hàng trăm công nhân tạm thời mất việc. Ảnh: CAO NGUYÊN

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Duy Quang, cho biết toàn tỉnh có khoảng 60.000 lồng bè tập trung tại các vùng trọng điểm như vịnh Vân Phong, Cam Ranh và khu vực xã đảo Vạn Ninh. Mưa lũ lớn, kéo dài khiến độ mặn giảm đột ngột, tạo ra hiện tượng "ngọt hóa" làm chết hàng loạt tôm hùm và cá biển.

Ông Đoàn Ngọc Vàng, chủ hộ nuôi tôm hùm tại Cam Ranh, xót xa khi gần 100 lồng nuôi tôm của gia đình bị thiệt hại, số lượng tôm đến kỳ thu hoạch chết hơn 1/3. Theo ông, mỗi lồng tôm thời điểm xuất bán trị giá 70 - 80 triệu đồng, mức thiệt hại hơn 80% khiến nhiều hộ đứng trước nguy cơ trắng tay. "Mong nhà nước có chính sách khoanh nợ, giãn nợ cho người dân vì với tình hình này, chắc chắn không thể trả nợ đúng hạn" - ông bày tỏ.

Ông Hà Thế Ân, Chủ tịch UBND xã Nam Cam Ranh, xác nhận người nuôi tôm hùm, cá biển ở địa phương thiệt hại rất lớn do nước ngọt tràn vào vùng nuôi. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các thôn thống kê cụ thể để báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ, đặc biệt với những hộ vay vốn NH.

Không chỉ Khánh Hòa, mưa lớn và lũ quét cũng gây thiệt hại nặng tại Đắk Lắk, với 133 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hàng chục ngàn căn bị ngập sâu; hàng triệu gia súc, gia cầm chết; gần 99.500 lồng thủy sản bị phá hủy; gần 70.000 ha cây trồng ngập úng. Đến nay, thiệt hại về tài sản vẫn chưa thể thống kê hết.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thu Lan (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), cho biết ngay khi nước rút, bà đã bật khóc khi chứng kiến nhà xưởng tan hoang.

"Máy may, máy in và toàn bộ dây chuyền sản xuất bị ngập sâu, vải vóc và nguyên liệu hư hỏng nặng, hệ thống điện - nước và cơ sở hạ tầng đều tê liệt. Thiệt hại ước tính khoảng 5 tỉ đồng - một con số khổng lồ với một DN nhỏ. Tôi phải quyết định ngừng hoạt động ít nhất một tháng để xoay xở" - bà Lan buồn bã.

Theo bà Lan, khó khăn lớn nhất hiện nay không chỉ về thiệt hại tài sản mà là hơn 150 lao động đang mất việc làm, trong đó có nhiều hộ nghèo và lao động có hoàn cảnh khó khăn. "Họ xem xưởng may của chúng tôi như điểm tựa duy nhất để mưu sinh. Với thiệt hại quá lớn, tôi không đủ khả năng vừa khôi phục sản xuất vừa lo cho đời sống công nhân nên buộc lòng phải đăng lên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ, mong có thể lo được một tháng sinh hoạt phí cho họ" - chủ DN này chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Lan mong muốn nhà nước xem xét hỗ trợ DN một phần thiệt hại. Bà cũng kiến nghị các NH có chính sách cho vay không lãi suất trong 6 tháng hoặc áp dụng mức lãi thấp nhất có thể để DN sớm khôi phục sản xuất - kinh doanh.

Khẩn trương vào cuộc

Trước những khó khăn chồng chất của người dân và DN, NH Nhà nước vừa ban hành công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng khẩn trương hỗ trợ khách hàng vùng mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên.

Ngay lập tức, hàng loạt NH thương mại đã vào cuộc giảm lãi suất, khoanh nợ, hỗ trợ vốn nhằm giúp người dân và DN sớm khôi phục cuộc sống, ổn định sản xuất - kinh doanh.

Ngày 27-11, NH Nam Á công bố chương trình ưu đãi lãi vay dành cho khách hàng bị ảnh hưởng thiên tai ở miền Bắc và miền Trung, đặc biệt là các khu vực chịu thiệt hại nặng như Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Nam A Bank giảm lãi suất đến 2 điểm % trong 3 tháng đầu đối với cả khách hàng DN mới và hiện hữu; miễn phí toàn bộ giao dịch tài khoản thanh toán và cam kết tư vấn giải pháp tài chính linh hoạt để ổn định nguồn vốn. Với khách hàng cá nhân, NH này giảm lãi suất tối đa 2 điểm %, nâng hạn mức vay lên 85% giá trị tài sản bảo đảm và áp dụng ân hạn gốc đến 12 tháng. Các chính sách này kéo dài đến ngày 13-2-2026.

NH Công Thương (VietinBank) cũng vừa rà soát tình hình thiệt hại của khách hàng trong vùng bão lũ và triển khai gói tín dụng ưu đãi đến hết năm 2025. Đại diện NH này cho biết sẽ giảm lãi suất vay tối đa 2 điểm % so với mức thông thường, quy trình xét duyệt được rút gọn để người dân và DN sớm tiếp cận vốn nhằm sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất - kình doanh, bổ sung vốn lưu động hoặc đầu tư máy móc mới. "Chúng tôi ưu tiên tối đa tốc độ giải ngân để khách hàng không bị gián đoạn công việc" - đại diện VietinBank khẳng định.

NH An Bình (ABBANK) cũng giảm lãi suất lên đến 2,8 điểm % cho khách hàng cá nhân, DN vừa và nhỏ có khoản vay hiện hữu tại vùng thiên tai. Các khoản vay ngắn hạn của DN được hỗ trợ trong 3 tháng, còn các khoản vay trung - dài hạn được áp dụng ưu đãi trong 6 tháng.

Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Agribank, thông tin ngay sau đợt mưa lũ, NH này đã chỉ đạo toàn hệ thống triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân và DN khẩn cấp. Theo đó, căn cứ dư nợ tại thời điểm 19-11, Agribank giảm ngay 1 điểm % lãi suất cho tất cả khách hàng bị ảnh hưởng. Tùy mức độ thiệt hại, NH có thể giảm tiếp 2 điểm %, không thu lãi chậm trả, điều chỉnh lãi suất quá hạn bằng 100% lãi suất trong hạn từ ngày 19-11-2025 đến 18-2-2026.

Với khoản vay phát sinh sau ngày 19-11-2025, Agribank giảm 0,5 điểm % lãi suất trong 6 tháng kể từ ngày giải ngân; đồng thời mở thêm các gói vay khôi phục sản xuất - kinh doanh, vay tháo gỡ khó khăn và miễn giảm phí.

Khi nào được khoanh nợ? Về việc khoanh nợ, bà Phùng Thị Bình cho hay Nghị định 156/2025 đã quy định rõ cơ chế đặc thù hỗ trợ người vay vốn bị thiệt hại do thiên tai. Khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai có thể được các NH thương mại khoanh nợ tối đa 12 tháng đối với các khoản vay ngắn, 36 tháng đối với khoảng vay trung - dài hạn, đồng thời NH sẽ giữ nguyên nhóm nợ. Trong thời gian khoanh nợ, toàn bộ lãi suất phát sinh sẽ do chính quyền tỉnh, thành phố trích từ ngân sách để chi trả trực tiếp cho NH. Người vay chỉ phải trả phần nợ gốc sau khi kết thúc thời gian khoanh nợ. Theo Phó Tổng Giám đốc Agribank, chính sách này tạo điều kiện rất thuận lợi để các NH tiếp tục cho vay đối với những khách hàng gặp khó khăn do bão lũ, giúp họ sớm phục hồi sản xuất - kinh doanh mà không phải lo lắng về áp lực trả nợ ngay lập tức. Tuy nhiên, NH thương mại không có thẩm quyền phê duyệt khoanh nợ mà chỉ hoàn thiện hồ sơ trình NH Nhà nước, để cơ quan này trình Chính phủ phê duyệt. Điều kiện để trình cấp thẩm quyền khoanh nợ là UBND tỉnh, thành phố phải thông báo tình trạng thiên tai trên phạm vi rộng; UBND cấp tỉnh/xã xác nhận khách hàng bị thiệt hại về vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay...



