Ngân hàng nào đã huy động được nhiều tiền nhàn rỗi nhất?

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cập nhật mới nhất đến cuối tháng 5-2024 cho thấy tiền gửi của tổ chức kinh tế chảy vào hệ thống ngân hàng thương mại vẫn giảm 1,95% so với cuối năm ngoái, đạt hơn 6,7 triệu tỉ đồng. Tiền gửi của dân cư chảy vào hệ thống đạt hơn 6,7 triệu tỉ đồng, tăng 2,8%. Những con số này thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 6% đến cuối tháng 6, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước.



Trong khi đó, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều ngân hàng thương mại có tốc độ tăng trưởng huy động vốn cao hơn nhiều so với trung bình ngành, khi thu hút được lượng tiền nhàn rỗi chảy mạnh vào…

Sacombank vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay với lợi nhuận trước thuế đạt 5.342 tỉ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tích cực này đến từ tốc độ tăng trưởng huy động vốn và cho vay tích cực, cao hơn mức bình quân ngành.

Theo đó, tổng huy động của Sacombank tăng tới 11% so với đầu năm, trong đó 80% tiền gửi từ khách hàng cá nhân. Dư nợ tín dụng tăng 7% so với đầu năm chủ yếu đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh. Ngân hàng đã thu hồi, xử lý được 4.822 tỉ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, tỉ lệ nợ xấu ở mức 2,15%.

Tăng trưởng huy động vốn tại một số ngân hàng cao hơn nhiều so với trung bình ngành trong nửa đầu năm

ACB cũng là một ngân hàng thu hút được dòng tiền nhàn rỗi từ thị trường chảy vào khả quan trong nửa đầu năm nay. Báo cáo kết quả kinh doanh của ACB cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2024, ngân hàng đạt mức lợi nhuận trước thuế 10.500 tỉ đồng, tăng trưởng tín dụng 12,8% và huy động vốn tăng 6% vượt so với tăng trưởng bình quân ngành.

"Tín dụng của ACB đạt 550.000 tỉ đồng tăng 12,8% so với đầu năm, tăng gấp đôi so với bình quân ngành và là mức tăng trưởng cao nhất trong gần một thập niên qua. Tăng trưởng tốt về quy mô cũng giúp thu nhập lãi của ACB tăng 11% so với cùng kỳ" - đại diện ngân hàng nói.

Tại BVBank, ngân hàng cho biết đã 6 hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận cả năm trong nửa đầu năm nay. Báo cáo tài chính quý II ghi nhận kết quả tích cực nhờ tối ưu hóa chi phí và tăng hiệu quả hoạt động bán lẻ.

Trong 6 tháng đầu năm, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 153 tỉ đồng, thực hiện 76% kế hoạch đại hội cổ đông giao. Đến hết 30-6, huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân tăng 5% so cùng kỳ.

Với hoạt động tín dụng, quý II hoạt động cho vay có nhiều khởi sắc với các gói vay lãi suất ưu đãi, chính sách cạnh tranh tiếp cận khách hàng giúp tín dụng tăng 10,6% so với cùng kỳ.

Một ngân hàng khác có mức tăng huy động vốn cao hơn trung bình ngành là TPBank. Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay, TPBank tăng trưởng huy động vốn 5% và tăng tín dụng tới 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận riêng lẻ trước thuế của TPBank ước đạt 3.733 tỉ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.