Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu lộ trình lập sàn giao dịch vàng

Dương Ngọc

(NLĐO)- Nghiên cứu đề xuất lộ trình triển khai Sở giao dịch vàng quốc gia, hoặc cho phép giao dịch vàng trên Sở giao dịch hàng hóa, thành lập Sàn giao dịch vàng

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chiều 9-9, NHNN đã tổ chức cuộc họp với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp để quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng liên quan đến thị trường vàng và triển khai Nghị định 232 ngày 26-8-2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu lộ trình lập sàn giao dịch vàng - Ảnh 1.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thời báo Ngân hàng

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng cho biết Nghị định 232 có 3 điểm mới cơ bản là đã bãi bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thay vào đó NHNN thực hiện cấp phép cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại đủ điều kiện sản xuất vàng miếng. Điều này sẽ góp phần tăng nguồn cung, giúp thị trường vàng minh bạch hơn. 

Thứ hai là cho phép doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu, góp phần tăng nguồn cung trên thị trường, kéo giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới. 

Thứ ba là sửa đổi, bổ sung trách nhiệm quản lý nhà nước của các địa phương, bộ, ngành, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước và phối hợp liên ngành về quản lý thị trường vàng.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, NHNN đang khẩn trương nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đề xuất áp dụng theo lộ trình việc triển khai thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia; hoặc cho phép đưa vàng vào giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa; hoặc lập Sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Cũng theo ông Dũng, NHNN đang khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 232; trong đó, hướng dẫn cụ thể hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại để NHNN thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng, đảm bảo các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nhanh chóng tham gia thị trường vàng, sớm đưa Nghị định 232 vào thực tiễn.

NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền các địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thanh, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trên địa bàn nhằm đảm bảo thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, không để giá vàng ảnh hưởng đến ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo Giám đốc Ngân hàng Nhà nước các Khu vực phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với một số doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng.

Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, các quy định về chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, phòng, chống rửa tiền, cũng như các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép...

Ngân hàng, doanh nghiệp sẵn sàng sản xuất vàng miếng

Theo ông Đào Công Thắng, Quyền Tổng giám đốc Công ty SJC, với sự thay đổi quy định theo Nghị định 232 có hiệu lực từ ngày 10-10, công ty sẽ tiến hành làm thủ tục xin giấy phép cho việc nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng.

Khi NHNN ban hành thông tư hướng dẫn, công ty sẽ làm theo yêu cầu để nhập khẩu vàng nguyên liệu. Dây chuyền sản xuất, công ty đã có sẵn, hiện mỗi ngày công suất sản xuất là 5.000 lượng. Chỉ cần làm xong thủ tục xin giấy phép, công ty có thể sản xuất ngay.

Về phía đại diện ngân hàng, Phó Tổng Giám đốc Techcombank Phạm Quang Thắng cho biết, trong giai đoạn trước ngân hàng có tham gia lĩnh vực vàng. Tuy nhiên những năm gần đây, hoạt động này không phải là hoạt động chính và đã tạm dừng. Thế nhưng với sự mở cửa từ Nghị định 232, ngân hàng đã có sự chuẩn bị rất tích cực để có thể sẵn sàng tham gia ngay. Khi Thông tư hướng dẫn được ban hành, ngân hàng sẽ chính thức xin phép NHNN để tham gia vào quá trình nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng như sản xuất vàng miếng cho thị trường. Đại diện Techcombank cho biết đã chuẩn bị từ việc tìm kiếm, xác định, lựa chọn các đối tác ở nước ngoài cả về nguồn cung vàng nguyên liệu và chế tác vàng miếng thương hiệu Techcombank.

Ở trong nước, ngân hàng cũng chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện về mặt con người, trang thiết bị, kho bãi, các trang thiết bị về cân đo đong đếm, kênh phân phối, các điểm phân phối trong hệ thống Techcombank để có thể cung ứng vàng cho người dân.

Ngân hàng cũng chuẩn bị các hệ thống về phần mềm nhằm quản lý, lưu thông, mua bán và nhập khẩu vàng, đồng thời để người dân không chỉ tiếp cận được vàng miếng tại địa điểm trực tiếp mà còn trên hệ thống số.

Ngày mai 9-9, yêu cầu thành lập đoàn thanh tra doanh nghiệp kinh doanh vàng

Ngày mai 9-9, yêu cầu thành lập đoàn thanh tra doanh nghiệp kinh doanh vàng

(NLĐO) - Thanh tra Chính phủ được yêu cầu phối hợp với các bộ ngành triển khai thanh tra các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi "gây bất ổn thị trường vàng"

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu NHNN theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết để bình ổn thị trường vàng.

Chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

(NLĐO)-Ngày 26-8, Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP, chính thức chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng sau hơn một thập kỷ.

