Ngân hàng Nhà nước họp với các ngân hàng về giảm lãi suất

Chiều 4-8, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà chủ trì Hội nghị triển khai các giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà chủ trì Hội nghị triển khai các giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay. Ảnh: Hoàng Giáp

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về việc phấn đấu giảm lãi suất cho vay nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8% trở lên và chỉ đạo của Thống đốc NHNN, từ đầu năm đến nay, NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác. Qua đó, góp phần ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đến nay kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GDP 6 tháng đầu năm 2025 tăng 7,52% là mức tăng cao nhất của 6 tháng đầu năm giai đoạn 2021-2025. Lạm phát được kiểm soát, bình quân 6 tháng đầu năm 2025 là 3,27%, phù hợp với mục tiêu của Quốc hội. Thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định.

Tín dụng tăng trưởng tích cực ngay từ đầu năm, cải thiện so với cùng kỳ năm 2024. Đến ngày 29-7, tín dụng toàn hệ thống tăng 9,8% so với cuối năm 2024, tăng 19,75% so với cùng kỳ, đều là mức tăng trưởng tích cực so với các năm gần đây. Mặt bằng lãi suất tiền gửi tiếp tục diễn biến tương đối ổn định, lãi suất cho vay tiếp tục có xu hướng giảm so với cuối năm 2024; các ngân hàng đã công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang website của ngân hàng nhằm cung cấp thêm thông tin cho khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Giáp

Phó Thống đốc nhấn mạnh diễn biết lãi suất cũng được Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo sát sao. Gần đây, Thủ tướng giao NHNN tiếp tục theo dõi sát việc ổn định lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng, từ đó có các giải pháp phù hợp. Trên cơ sở đó, NHNN tổ chức cuộc họp với các ngân hàng nhằm tiếp tục quán triệt, yêu cầu các ngân hàng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp về việc bình ổn lãi suất đầu vào, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế.

Các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình hoạt động kinh doanh, tín dụng, lãi suất... tại ngân hàng trong thời gian qua; các giải pháp cụ thể đã, đang và sẽ triển khai để giữ ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi và tiếp tục giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới; kiến nghị và cam kết các giải pháp để triển khai hiệu quả chủ trương giảm lãi suất của Chính phủ và NHNN.