Ngân hàng Nhà nước thí điểm cho vay ngang hàng: Ai được vay và lãi suất bao nhiêu?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã có động thái tạo lập môi trường, điều kiện thử nghiệm cho vay ngang hàng (P2P Lending). Cụ thể, cơ quan này ban hành Quyết định số 2866/QĐ-NHNN quy định về dư nợ tối đa đối với một khách hàng vay tại một đơn vị cho vay ngang hàng là 100 triệu đồng, đồng thời tổng dư nợ của khách hàng tại tất cả các đơn vị cho vay ngang hàng là 400 triệu đồng, nhằm giới hạn tổn thất tài chính bên cho vay và người đi vay, góp phần ổn định hệ thống tài chính.

Đồng thời, NHNN cũng ban hành Quyết định số 2970/QĐ-NHNN, quy định hướng dẫn về việc kết nối, báo cáo và kiểm tra thông tin tín dụng của khách hàng giữa các công ty cho vay ngang hàng và Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).

Quy định này giúp các công ty cho vay ngang hàng có cơ sở quản lý dư nợ tối đa của một khách hàng tại nền tảng của mình cũng như tại các nền tảng khác. Mặt khác, các công ty cho vay ngang hàng có thể có thêm thông tin về bên đi vay để cung cấp cho bên cho vay (khi được sự chấp thuận của bên đi vay theo quy định pháp luật hiện hành), góp phần nâng cao chất lượng khoản vay.

Ảnh minh họa

Ngày 22-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo cấp cao NHNN cho biết để triển khai việc thử nghiệm giải pháp cho vay ngang hàng (P2P Lending) theo quy định tại Nghị định số 94/2025/NĐ-CP, NHNN đã tiếp nhận khoảng 10 hồ sơ của các doanh nghiệp đăng ký thử nghiệm P2P Lending. Tuy nhiên, không một doanh nghiệp nào đáp ứng đầy đủ các quy định, buộc NHNN phải yêu cầu bổ sung thông tin, hoàn thiện hồ sơ.

Theo vị này, khách hàng sử dụng giải pháp cho vay ngang hàng do công ty cho vay ngang hàng cung cấp, bao gồm bên cho vay là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và cá nhân có quốc tịch Việt Nam.

Bên đi vay là các tổ chức, cá nhân nhưng không bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Điều kiện vay và lãi suất do hai bên thỏa thuận nhưng lãi suất không vượt quá 20%/năm theo quy định của Luật Dân sự.

Cho vay ngang hàng là hình thức kết nối trực tuyến giữa người cho vay và người đi vay thông qua nền tảng online, không cần qua ngân hàng hay công ty tài chính.

Trước đây, do thiếu các quy định pháp lý về giấy phép, vốn điều lệ, giới hạn lãi suất, nghĩa vụ minh bạch..., nên một số nền tảng P2P Lending, dù không phải một đơn vị trực thuộc ngân hàng, cũng không phải ngân hàng, thậm chí không phải là công ty tài chính vẫn hoạt động tự do, dẫn đến nợ xấu trong lĩnh vực này cao và rủi ro tín dụng không được kiểm soát.