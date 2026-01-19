Ngân hàng nước ngoài lạc quan về kinh tế Việt Nam

Dù không phải là thị trường ngoại lệ trước nguy cơ suy giảm thương mại toàn cầu, nhưng việc duy trì đà xuất khẩu sản phẩm điện tử trong bối cảnh nhu cầu được thúc đẩy bởi AI và thị phần ngày càng mở rộng tại Mỹ có thể giúp Việt Nam vượt qua một số khó khăn trong thương mại. HSBC kỳ vọng việc tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng sẽ tiếp tục trong năm mới, đẩy nhanh các dự án lớn trọng điểm và thúc đẩy tăng trưởng.

Hàng không là một trong những lĩnh vực được dự báo tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026, đóng góp vào đà tăng GDP của nền kinh tế

Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cũng tiếp tục giữ quan điểm tích cực đối với triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2026, dù dự báo tăng trưởng cho năm nay có phần thận trọng hơn so với mục tiêu 10% mà Chính phủ đề ra. Trong các dự báo khu vực của Standard Chartered, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, vượt lên trên nhiều nền kinh tế khác trong bối cảnh đà tăng của khu vực có xu hướng chậm lại.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore, nhận định nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng vượt trội trong năm 2025, dù chịu áp lực từ thuế quan của Mỹ. Với mức tăng trưởng hơn 8% trong năm, Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng vững chắc. UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm nay lên 7,5% (từ 7%), phản ánh sức bền bỉ và đà tăng trưởng hiện tại.



