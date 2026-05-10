Ngân hàng tái cấu trúc hạ tầng phục vụ khách hàng

Tại hội thảo "Fintech - Đón nhịp thị trường, kiến thiết sự nghiệp" mới đây, ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech - Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), cho biết ngành tài chính đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc hạ tầng thanh toán dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và stablecoin. Xu hướng này phản ánh quá trình chuyển dịch từ Mobile Banking sang AI Banking, nơi AI Agent có thể thay người dùng thực hiện giao dịch trên các hạ tầng tài chính được lập trình tự động.

Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á, đánh giá các công nghệ như Mobile Banking, Open API, eKYC, ví điện tử và BNPL (mua trước trả sau) đã làm thay đổi kỳ vọng của khách hàng, buộc ngân hàng phải chuyển từ tư duy số hóa dịch vụ sang tái cấu trúc mô hình vận hành và kiến trúc công nghệ. "AI đang dần trở thành bộ não của ngân hàng số, giúp tổ chức tài chính nâng cao năng lực phân tích dữ liệu, hiểu khách hàng sâu hơn và đưa ra quyết định thông minh hơn. Tuy nhiên, con người vẫn giữ vai trò tiên quyết trong việc vận hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ quy trình. Vì vậy, việc nâng cao năng lực nhân sự, chủ động đón đầu cuộc đua tài chính mới là yếu tố tiên quyết, sống còn" - ông Tuyên nhấn mạnh.