Ngân hàng tăng cường cho vay tín dụng xanh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Net Zero

Ngân hàng tăng cường cho vay tín dụng xanh

T.Phương

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến hết tháng 7-2025, tín dụng toàn hệ thống đã tăng 9,64% so với cuối năm ngoái.

Dòng vốn tín dụng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, trong đó có tín dụng xanh.

Nhiều ngân hàng đang triển khai hàng loạt gói tín dụng xanh ưu đãi. Agribank đang đẩy mạnh chương trình cho vay tín dụng xanh dành riêng cho khách hàng cá nhân, với quy mô lên tới 10.000 tỉ đồng. Khách hàng có thể vay vốn với lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,5%/năm để thực hiện các phương án, dự án sản xuất - kinh doanh sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực xanh như: nông nghiệp hữu cơ, năng lượng sạch, sản phẩm thân thiện môi trường...

Chương trình góp phần đưa tín dụng xanh đến gần hơn với người dân, tạo điều kiện để cộng đồng cùng tham gia quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy hiệu quả và sự bền vững làm trọng tâm.

Sacombank cũng vừa ký kết mở rộng hợp tác cùng VinFast Việt Nam triển khai gói vay ưu đãi mua xe điện với lãi suất cạnh tranh, góp phần thúc đẩy chuyển dịch sang phương tiện thân thiện với môi trường. Khách hàng có nhu cầu sở hữu ô tô điện VinFast sẽ được hỗ trợ vay với lãi suất chỉ từ 7,5%/năm trong 12 tháng đầu hoặc 8%/năm trong 24 tháng đầu. Khách hàng có thể vay đến 80% giá trị xe, thời hạn vay lên đến 8 năm và được VinFast hỗ trợ thêm 3% - 4% lãi suất. Bên cạnh ưu đãi mua xe điện, Sacombank còn triển khai nhiều sản phẩm, chương trình tín dụng khác hướng đến tiêu dùng và sản xuất xanh. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo