Ngân hàng Trung ương châu Âu cân nhắc hạ lãi suất

Mặt khác, giá thực phẩm tăng nhanh trong tháng thứ 5 liên tiếp. Dữ liệu từ cơ quan thống kê cho thấy giá thực phẩm tại Đức trong tháng 8 cao hơn 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng giá dịch vụ cũng cao hơn đáng kể so với mức lạm phát chung, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.



Khách hàng mua sắm tại siêu thị ở thủ đô Berlin - Đức Ảnh: REUTERS

Diễn biến trên tạo điều kiện cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hạ lãi suất trong tuần này. Theo trang Euro News, ECB dự kiến cắt giảm lãi suất vào ngày 12-9 nhờ lạm phát giảm và tăng trưởng kinh tế chậm lại trên toàn khu vực sử dụng đồng euro. Các nhà phân tích dự báo ECB sẽ giảm khoảng 0,25 điểm%. Nếu diễn ra, đây sẽ là đợt giảm lãi suất lần thứ hai kể từ đầu năm. Lần giảm đầu tiên diễn ra hồi tháng 6. Đến cuộc họp trong tháng 7, ECB quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%.

Lạm phát của khu vực sử dụng đồng euro giảm xuống còn 2,2% trong tháng 8, mức thấp nhất kể từ tháng 7-2021. Trong khi lạm phát hạ nhiệt, các chỉ số tăng trưởng kinh tế lại gây lo ngại. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực này chỉ tăng 0,2% trong quý II/2024, thấp hơn mức 0,3% ước tính trước đó. Đáng chú ý, GDP quý II/2024 của Đức giảm 0,1% so với quý trước đó.