Kinh tế Tài chính – Chứng khoán

Ngân hàng Việt duy nhất được IFC vinh danh toàn cầu về tài chính bình đẳng giới

Minh Quân

TPBank được vinh danh là "Outstanding GTFP Issuing Bank - Gender Finance 2026", ghi nhận đóng góp trong thúc đẩy tài chính cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Giữa mạng lưới hàng trăm định chế tài chính toàn cầu, TPBank trở thành ngân hàng duy nhất được IFC trao giải "Ngân hàng xuất sắc trong tài chính hỗ trợ bình đẳng giới 2026", qua đó khẳng định vị thế của một ngân hàng Việt Nam trong dòng chảy tài chính thương mại quốc tế - nơi các tiêu chuẩn về phát triển bền vững và tài chính toàn diện ngày càng trở thành thước đo cạnh tranh cốt lõi.

Tiên phong định hình những chuẩn mực mới cuộc chơi tài chính toàn cầu

Tại Lisbon, trong khuôn khổ Global Trade Partner Meeting 2026 - sự kiện thường niên quan trọng nhất của IFC trong lĩnh vực tài trợ thương mại, TPBank đã được vinh danh là "Outstanding GTFP Issuing Bank - Gender Finance 2026", ghi nhận những đóng góp nổi bật trong thúc đẩy tài chính cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Giữa hơn 400 đại diện từ 130 tổ chức thuộc 57 quốc gia, TPBank là ngân hàng duy nhất được xướng tên ở hạng mục này, cho thấy năng lực triển khai và vị thế nổi bật trong mạng lưới đối tác toàn cầu của IFC.

- Ảnh 1.

TPBank nhận giải thưởng "Ngân hàng xuất sắc trong tài chính hỗ trợ bình đẳng giới 2026"

Thông qua chương trình "Banking on Women", TPBank đã huy động gần 300 triệu USD cho tài trợ thương mại, tận dụng hiệu quả các cơ chế bảo lãnh và hỗ trợ từ IFC để mở rộng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nữ, đồng thời củng cố khả năng chống chịu trong bối cảnh thị trường biến động.

Bà Trần Bích Hạnh, Phó Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính TPBank, bày tỏ niềm tự hào: "Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của ngân hàng trong việc đưa tài chính toàn diện trở thành một phần trong hoạt động kinh doanh cốt lõi, đặc biệt trong lĩnh vực tài trợ thương mại". TPBank không chỉ thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, mà còn góp phần nâng cao sức bền của nền kinh tế, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành dài hạn cùng IFC trong các sáng kiến phát triển bền vững.

Hội tụ giữa số hóa và ESG, mô hình ngân hàng thế hệ mới

Giải thưởng từ IFC càng trở nên ý nghĩa khi đặt trong tổng thể chiến lược phát triển dài hạn của TPBank, nơi ESG không được xem như một xu hướng ngắn hạn mà là trụ cột cốt lõi trong tư duy tăng trưởng bền vững. Trên nền tảng đó, với lợi thế về hạ tầng ngân hàng số, TPBank đang dịch chuyển cấu trúc sang mô hình AI-native, nơi trí tuệ nhân tạo được tích hợp sâu vào toàn bộ hoạt động, từ vận hành, quản trị rủi ro đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Cách tiếp cận này cho phép ngân hàng chủ động lồng ghép các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị vào mô hình vận hành thông qua đẩy mạnh số hóa, tự động hóa và thiết kế trải nghiệm tài chính theo hướng minh bạch, hiệu quả và bao trùm hơn, qua đó từng bước định hình một mô hình ngân hàng thế hệ mới, cân bằng giữa tăng trưởng, trách nhiệm và giá trị dài hạn. Trên nền tảng đó, TPBank thúc đẩy tài chính toàn diện như một cam kết dài hạn, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho các nhóm khách hàng còn nhiều rào cản, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Việc được IFC vinh danh vì vậy không phải là dấu ấn đơn lẻ, mà là sự ghi nhận cho chiến lược nhất quán - nơi ESG được tích hợp vào mô hình kinh doanh và đổi mới công nghệ, đánh dấu bước tiến của TPBank trong việc định vị như một ngân hàng công nghệ theo đuổi phát triển bền vững, cân bằng giữa tăng trưởng và giá trị dài hạn.

