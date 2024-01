Ngăn hành xử kiểu giang hồ

Nguồn tin từ Công an TP Thủ Đức cho biết liên quan đến vụ việc của anh em Nguyễn Trần Lý Hùng, công an đã khởi tố vụ án và xác định được các đối tượng. Tuy nhiên, nhóm này đã rời khỏi địa bàn. Công an đang củng cố hồ sơ và tiến hành các bước tiếp theo.