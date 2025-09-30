HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Ngán ngẩm đường vừa sửa xong đã nát bươm

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Hai tuyến đường vừa được sửa chữa xong đã tiếp tục hư hỏng, nát bươm khiến người dân ngán ngẩm

Đến ngày 30-9, UBND xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai vẫn chưa nhận bàn giao công trình sửa chữa đường Quang Trung và đường Hùng Vương từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa (cũ).

Ông Võ Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pa, cho biết nguyên nhân không nhận bàn giao là do các tuyến đường này mới được đầu tư sửa chữa nhưng bị người dân phản ánh đã hư hỏng.

Xã Ia Pa không nhận bàn giao các tuyến đường vừa sửa chữa đã tan nát

Các công trình trên do Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Ia Pa (cũ) làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Quang Minh Tuấn (tỉnh Gia Lai) thầu thi công; Công ty CP Quang Minh Phát là đơn vị tư vấn giám sát.

Vào giữa tháng 5-2025, chủ đầu tư có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công để sửa chữa 2 tuyến đường này, giá trị mỗi công trình gần 1 tỉ đồng, thi công trong 90 ngày.

Đến ngày 9-6, ông Phạm Chí Sĩ, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng huyện Ia Pa (cũ), cùng đơn vị thi công, tư vấn giám sát đã ký biên bản nghiệm thu khối lượng đã hoàn thành đối với đường Quang Trung, thanh toán trên 972 triệu đồng. Đường Hùng Vương cũng đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán.

Sau khi các công trình hoàn thiện chưa lâu, người dân địa phương thấy mặt đường vừa sửa chữa lại bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Đường vừa sửa chữa xong đã hư hỏng , người dân Ngán ngẩm tại Ia Pa - Ảnh 2.

Tuyến đường Quang Trung nát bét khi vừa nghiệm thu, thanh toán

Đường vừa sửa chữa xong đã hư hỏng , người dân Ngán ngẩm tại Ia Pa - Ảnh 3.

Tuyến đường Hùng Vương cũng có có nhiều vị trí vừa sửa xong bị bong tróc, hư hỏng nặng nề

Bà Phan Thị Nga (đường Hùng Vương) cho biết đường sửa chữa xong chỉ chừng 10-15 ngày lại ong tróc, hư hỏng. "Tôi thấy họ đào chỗ hư hỏng lên, lấy lại vật liệu cũ rồi trộn thêm nhựa đường đổ xuống, cho xe lu lại. Tôi không rành kỹ thuật nhưng thấy thi công kiểu đó giống như trẻ con chơi đồ hàng thì làm sao mà không hỏng"- bà bức xúc. 

Bà Nga cũng đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục triệt để vì đường đã nhiều lần sửa chữa, mỗi lần như vậy người dân lại bị ảnh hưởng bởi khói bụi mù mịt.

Đường vừa sửa chữa xong đã hư hỏng , người dân Ngán ngẩm tại Ia Pa - Ảnh 4.

Đường vừa sửa chữa nhưng lớp nhựa đường có thể dễ dàng bóc bằng tay

Theo ông Võ Tấn Công, người dân tố cáo các tuyến đường trên thi công không đúng hồ sơ thiết kế, vật liệu không đúng dự toán phê duyệt và có dấu hiệu "rút ruột" công trình. Do đó, UBND xã Ia Pa đã thành lập đoàn công tác, kiểm tra xem công trình có được thi công đúng thiết kế, vật liệu như phê duyệt hay không.

"Về cảm quan thì thấy đường đã hư hỏng, nguyên nhân cụ thể thì cần có cơ quan chuyên môn kiểm tra và kết luận" - ông Công nhìn nhận.

