Ngàn nụ cười rạng rỡ tại "thành phố lễ hội thu nhỏ" Gigamall dịp Quốc tế thiếu nhi 1-6

Các phân khu vui chơi và mua sắm hoạt động hết công suất

Ngay từ khung giờ mở cửa buổi sáng, không khí tại Gigamall đã bắt đầu đông đúc khi dòng người đổ về các khu vui chơi, ăn uống, mua sắm… để khởi động hành trình mùa hè. Từ các khu vực giải trí vận động và công nghệ như Alpha Games tại tầng B1, Sàn LED tương tác ở tầng 1 cho đến ghế bay 12D+ Fly Over The World tại tầng 6, nơi nào cũng luôn chật kín các bạn nhỏ đang hào hứng trải nghiệm và khám phá.

Phiên bản Fly Over The Jurassic World mới ra mắt ngày 30-5 nhanh chóng thu hút gia đình và các bé đến mua vé trải nghiệm

Song song với các hoạt động giải trí, không gian mua sắm tại các nhãn hàng thời trang trẻ em, đồ chơi và quà tặng cũng ghi nhận lượng khách tham quan, mua sắm tăng đột biến. Từng dòng người tấp nập ra vào các gian hàng thương hiệu để chọn lựa những món quà ý nghĩa cho con trẻ nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp kéo dài suốt từ các tầng lầu mua sắm cho đến các phân khu trải nghiệm, khẳng định sức hút toàn diện của một thiên đường giải trí và mua sắm đa tầng.

Chị Thảo Nguyễn (Bình Thạnh) đưa gia đình và hai bé đến Gigamall dịp cuối tuần chia sẻ: "Dù đã nghĩ ngày lễ sẽ rất đông nhưng tôi vẫn bất ngờ trước không khí náo nhiệt tại đây. Các khu vui chơi được bố trí hợp lý nên các bé vẫn có thể trải nghiệm thoải mái từ sáng đến chiều".

Không gian đông đúc đầy dễ thương tại đại lộ diễu hành

Nếu ban ngày là không gian của những tiếng reo vui vận động, thì buổi tối tại Gigamall thực sự bùng nổ cảm xúc khi bầu không khí lễ hội chính thức bao phủ khắp các tầng lầu. Đúng khung giờ chuẩn bị diễn ra chương trình, toàn bộ các hành lang dọc từ sảnh đón Cổng C3 kéo dài lên đến các tầng cao đều được lấp đầy bởi biển người đón chờ đoàn diễu hành.

Các gia đình hào hứng ghi lại khoảnh khắc con yêu vui đùa cùng đoàn diễu hành náo nhiệt tại Gigamall dịp 1-6

Tiếng nhạc lễ hội rộn rã vang lên cũng là lúc đám đông vỡ òa trong niềm vui sướng. Các lối đi biến thành một trạm dừng chân của những nụ cười khi đoàn nghệ sĩ xiếc đi cà kheo tung hứng khéo léo, những chú hề vui nhộn bận rộn phát bong bóng nghệ thuật không ngơi tay và các chú rối hơi khổng lồ nhảy múa tinh nghịch.

Suốt dọc các hành lang từ lầu L1 đến L6, hàng trăm chiếc điện thoại của ba mẹ đã đồng loạt giơ lên để bắt trọn khoảnh khắc con yêu phấn khích chạm tay, ôm chầm và nhảy múa cùng dàn mascot dễ thương bước ra từ màn ảnh nhỏ. Những gương mặt rạng rỡ và tiếng cười giòn giã của các bé chính là mảnh ghép ký ức mùa hè ngọt ngào nhất được lưu giữ.

Ba mẹ cõng con trên vai giữa đám đông náo nhiệt để bắt trọn những niềm vui ngày Quốc tế Thiếu nhi

Một trong những tọa độ ngọt ngào thu hút đông đảo các bạn nhỏ kiên nhẫn xếp hàng dài chính là khu vực hoạt náo lấy cảm hứng từ thế giới Candy Crush. Tại đây, không gian ngập tràn sắc màu cùng hoạt động tặng kẹo miễn phí đã nhanh chóng biến nơi này thành một điểm hẹn không thể bỏ qua, luôn trong tình trạng vây kín bởi những ánh mắt háo hức của các bạn nhỏ.

Dòng người đông đúc vây kín khu vực Candy Crush để nhận những viên kẹo ngọt ngào dịp Quốc tế Thiếu nhi tại Gigamall

Những cánh tay nhỏ nhắn liên tục giơ cao, những tiếng reo hò phấn khích vang lên không ngớt mỗi khi các bạn nhỏ nhận được những viên kẹo ngọt ngào từ ban tổ chức, góp phần làm tăng thêm không khí lễ hội rộn ràng và mang lại niềm vui giản dị nhưng trọn vẹn cho các bé trong ngày đặc biệt này.

Choáng ngợp trước biển người khám phá các khu giáo dục giải trí công nghệ cao

Tọa độ giữ chân các gia đình lâu nhất trong đêm 1-6 chính là khu công nghệ tương tác Light City - lầu 6 Gigamall. Tại đây, không gian giáo trí kết hợp giữa giáo dục và giải trí đã hoạt động hết công suất để phục vụ các nhà khoa học nhí. Khu vực giao lưu cùng bộ đôi robot Giga và Gigo thông minh luôn trong tình trạng vây kín bởi các bạn nhỏ muốn tận tay bắt tay và trò chuyện cùng hai người bạn đặc biệt này như những tri kỷ thực thụ.

Không gian Light City chật kín các gia đình và bạn nhỏ vây quanh các hoạt động tương tác náo nhiệt

Tại phân khu Art Science, các bạn nhỏ hào hứng khám phá hơn 40 trò chơi công nghệ để tự mình giải mã những hiện tượng vật lý kỳ thú. Ngay bên cạnh, không gian Technology Game với công nghệ 3D Mapping cũng cuốn hút cả gia đình vào thế giới phòng vẽ tương tác và đường cầu trượt đổi màu đầy mê hoặc.

Không khí tại Light City bùng nổ vào lúc 18 giờ 30 ngày 1-6 với chương trình Magic Bubble Show siêu ảo diệu. Các bạn nhỏ sẽ được mãn nhãn trước những màn ảo thuật bong bóng khổng lồ đầy sắc màu và nhận quà bong bóng nghệ thuật từ chú hề vui nhộn.

Chiến dịch chào đón ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 tại Gigamall đã khép lại với những con số kỷ lục về lượt khách, khẳng định vị thế của một thiên đường giải trí mua sắm đẳng cấp hàng đầu. Những món quà bong bóng nghệ thuật trên tay, những nụ cười trọn vẹn nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tâm hồn chính là món quà vô giá mà Gigamall mang đến cho mỗi gia đình trong khởi đầu mùa hè rực rỡ này.

Gigaversal chiêu đãi các bé ngày 1-6 bằng quà tặng ngọt ngào và ưu đãi hấp dẫn

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 năm nay tại Gigaversal mang đến một ngày lễ ngọt ngào đúng nghĩa cho các em nhỏ. Chỉ với một hóa đơn vui chơi bất kỳ từ 100.000 đồng tại hệ thống sáu phân khu giải trí đa tầng thuộc Gigaversal, các bạn nhỏ đã có thể sở hữu ngay thanh sô cô la huyền thoại đang được săn đón khắp nơi như một món quà bất ngờ để ngày vui thêm trọn vẹn.

Không dừng lại ở đó, Gigaversal còn chuẩn bị một phần thưởng xứng tầm để khích lệ tinh thần học tập của các bạn học sinh qua chiến dịch Học hết sức chơi hết mình kéo dài từ ngày 1-6 đến ngày 7-6-2026. Các sĩ tử nhí chỉ cần mang theo hình ảnh hoặc bản quét giấy khen đạt được trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2026 là đã nhận được đặc quyền nhân đôi trải nghiệm, thoải mái mua một vé game công nghệ 12D+ đỉnh cao và được tặng kèm một lượt vui chơi miễn phí tại khu thể thao JP Sport Games cực kỳ sôi động.

Gigaversal ngập tràn quà tặng sôcôla và ưu đãi mua một tặng một cho bé dịp 1-6

