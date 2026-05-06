Ngành cao su đề cao an toàn lao động

Ngày 5-5, tại TP HCM, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phối hợp với Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân (CN) và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG, nhấn mạnh an toàn lao động là yếu tố trung tâm, điều kiện tiên quyết cho phát triển. Người lao động (NLĐ) khỏe mạnh, an tâm mới có thể nâng cao năng suất và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Theo ông Hưng, an toàn lao động không chỉ dừng ở phong trào theo tháng mà phải trở thành thói quen hằng ngày, là văn hóa ứng xử và ý thức tự giác của mỗi cá nhân. Khái niệm "an toàn trong hoạt động" cũng cần được mở rộng, đòi hỏi NLĐ bảo vệ bản thân không chỉ trong 8 giờ làm việc mà cả thời gian còn lại trong cuộc sống. Chỉ một phút chủ quan hay sai sót nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Cục Việc làm - Bộ Nội vụ, VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam thực hiện nghi thức tại lễ phát động. Ảnh: ĐÀO PHONG

Trong bối cảnh chuyển đổi số, lãnh đạo VRG yêu cầu đổi mới phương thức quản lý. Người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác AT-VSLĐ; coi đây là tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Các đơn vị cần chủ động rà soát, nhận diện và kiểm soát nguy cơ từ sớm, từ xa, nhất là trong khâu khai thác, chế biến và vận hành thiết bị; đồng thời siết chặt kỷ luật lao động, tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, không đánh đổi an toàn để chạy theo tiến độ.

Năm 2026, VRG dành 440 tỉ đồng cho công tác AT-VSLĐ, tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, trang bị bảo hộ, đồng thời tăng cường kiểm tra, bảo trì và thay thế kịp thời máy móc nhằm bảo đảm vận hành an toàn.

Ông Hưng cũng nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hơn 80.000 NLĐ và gia đình họ. Mục tiêu sản xuất - kinh doanh của từng đơn vị phải gắn với nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, bảo đảm năm sau tốt hơn năm trước.

Theo bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, Tháng CN năm nay với chủ đề "CN Cao su Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm" nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, gia tăng giá trị sản phẩm và hiệu quả lao động.

Để hoạt động đi vào chiều sâu, các cấp Công đoàn cần tập trung cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập và phúc lợi; tăng cường đối thoại tại nơi làm việc để giải quyết kiến nghị, khơi thông sáng kiến. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo"; xem AT-VSLĐ là nền tảng của năng suất; nhận diện rủi ro theo từng vị trí việc làm; thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất.

Công đoàn Cao su Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo thiết thực, đồng hành với NLĐ trong suốt quá trình làm việc.



