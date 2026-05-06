HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động Công đoàn - Công nhân

Ngành cao su đề cao an toàn lao động

Ngọc Ánh

Công đoàn Cao su Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo thiết thực, đồng hành với NLĐ trong suốt quá trình làm việc.

Ngày 5-5, tại TP HCM, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phối hợp với Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân (CN)  và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG, nhấn mạnh an toàn lao động là yếu tố trung tâm, điều kiện tiên quyết cho phát triển. Người lao động (NLĐ) khỏe mạnh, an tâm mới có thể nâng cao năng suất và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Theo ông Hưng, an toàn lao động không chỉ dừng ở phong trào theo tháng mà phải trở thành thói quen hằng ngày, là văn hóa ứng xử và ý thức tự giác của mỗi cá nhân. Khái niệm "an toàn trong hoạt động" cũng cần được mở rộng, đòi hỏi NLĐ bảo vệ bản thân không chỉ trong 8 giờ làm việc mà cả thời gian còn lại trong cuộc sống. Chỉ một phút chủ quan hay sai sót nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân và doanh nghiệp.

Ngành cao su đề cao an toàn lao động - Ảnh 1.

Lãnh đạo Cục Việc làm - Bộ Nội vụ, VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam thực hiện nghi thức tại lễ phát động. Ảnh: ĐÀO PHONG

Trong bối cảnh chuyển đổi số, lãnh đạo VRG yêu cầu đổi mới phương thức quản lý. Người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác AT-VSLĐ; coi đây là tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Các đơn vị cần chủ động rà soát, nhận diện và kiểm soát nguy cơ từ sớm, từ xa, nhất là trong khâu khai thác, chế biến và vận hành thiết bị; đồng thời siết chặt kỷ luật lao động, tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, không đánh đổi an toàn để chạy theo tiến độ.

Năm 2026, VRG dành 440 tỉ đồng cho công tác AT-VSLĐ, tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, trang bị bảo hộ, đồng thời tăng cường kiểm tra, bảo trì và thay thế kịp thời máy móc nhằm bảo đảm vận hành an toàn.

Ông Hưng cũng nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hơn 80.000 NLĐ và gia đình họ. Mục tiêu sản xuất - kinh doanh của từng đơn vị phải gắn với nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, bảo đảm năm sau tốt hơn năm trước.

Theo bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam, Tháng CN năm nay với chủ đề "CN Cao su Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm" nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, gia tăng giá trị sản phẩm và hiệu quả lao động.

Để hoạt động đi vào chiều sâu, các cấp Công đoàn cần tập trung cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập và phúc lợi; tăng cường đối thoại tại nơi làm việc để giải quyết kiến nghị, khơi thông sáng kiến. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo"; xem AT-VSLĐ là nền tảng của năng suất; nhận diện rủi ro theo từng vị trí việc làm; thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất.

Công đoàn Cao su Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo thiết thực, đồng hành với NLĐ trong suốt quá trình làm việc.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo