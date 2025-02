Ngành Công an đóng góp lớn vào công tác lập pháp

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ trong thành tựu chung của đất nước năm 2024 có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an. Các loại tội phạm được Bộ Công an đẩy mạnh trấn áp, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được bảo đảm; tai nạn giao thông giảm mạnh ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an .Ảnh: TTXVN

Nêu rõ 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng ngành Công an sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào công tác lập pháp, giám sát... của Quốc hội, đồng thời góp phần vào nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội cũng làm việc với các ủy ban của Quốc hội, gồm: Kinh tế; Tài chính, Ngân sách; Quốc phòng và An ninh; Đối ngoại để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.