Ngành điện góp sức xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Quảng Trị

Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao biển hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chị Trần Thị Giang

Ngày 20-8, Công ty Điện lực Quảng Trị phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chị Trần Thị Giang (32 tuổi, thôn Hòa Bình, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Gia đình chị Trần Thị Giang có hoàn cảnh đặc biệt thương tâm, chị là người khuyết tật, chồng lại thường xuyên đau ốm, cuộc sống trông chờ vào những công việc làm thuê bấp bênh. Nhiều năm qua, cả gia đình phải quây quần trong căn nhà tạm bợ, mái dột nát, nỗi lo càng lớn khi mùa mưa bão đến gần.

Từ tháng 5-2025, được sự hỗ trợ từ chương trình an sinh xã hội xây dựng nhà tình nghĩa do Công ty Điện lực Quảng Trị triển khai cùng sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, gia đình chị Giang bắt tay xây dựng ngôi nhà mới.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Trị và Hội Chữ thập đỏ tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chị Trần Thị Giang

Sau hơn 3 tháng thi công, căn nhà kiên cố khang trang rộng khoảng 60m², mái lợp tôn, trị giá gần 170 triệu đồng đã hoàn thành. Trong đó, Công ty Điện lực Quảng Trị - Tổng công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ 70 triệu đồng, phần còn lại do bà con, người thân góp sức bằng vật liệu và ngày công.

Ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình chị Trần Thị Giang an cư, yên tâm khi mùa mưa bão cận kề mà còn là nguồn động viên tinh thần để chị và chồng thêm nghị lực vượt qua khó khăn, nuôi dạy con nhỏ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Hiếu Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị - nhấn mạnh hoạt động hỗ trợ xây nhà tình nghĩa là hoạt động thường xuyên của ngành điện, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Đây cũng là cách đơn vị chung tay cùng địa phương thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị cũng đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực của Công ty Điện lực Quảng Trị. Đồng thời mong muốn ngày càng có thêm nhiều tổ chức, cá nhân đồng hành trong các chương trình nhân đạo, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.



