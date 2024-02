Ngành du lịch đón hơn 10 triệu khách nội địa trong dịp tết Giáp Thìn

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ngày 14-2 cho biết trong dịp Tết nguyên đán, từ ngày 8 đến 14-2, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa (tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú (tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023), công suất phòng trung bình ước đạt khoảng từ 45 - 50% tại hệ thống cơ sở lưu trú du lịch (trong đó cơ sở lưu trú du lịch cao cấp từ 4 - 5 sao ở một số địa phương trọng điểm du lịch đạt công suất cao hơn, tập trung vào các ngày 3, 4 Tết).



Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cũng ghi nhận số lượng khách quốc tế đến tăng cao ở nhiều địa phương: Đà Nẵng ước đón gần 177.000 lượt; Hà Nội ước đón gần 103.000 lượt khách, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2023; Ninh Bình ước đón gần 100.000 lượt; Quảng Nam ước đón 97.000 lượt, tăng 42%; Quảng Ninh ước đón 89.767 lượt; TP HCM ước đón 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023; Kiên Giang ước đón 44.370 lượt, tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2023; Lâm Đồng ước đón 20.000 lượt…

Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng so với dịp Tết Dương lịch 2024 và cùng kỳ năm 2023 nhờ hiệu ứng từ chính sách thị thực thuận lợi, định hướng đúng trong cơ cấu lại thị trường khách du lịch, sự nỗ lực của các doanh nghiệp, địa phương và hoạt động xúc tiến, quảng bá được triển khai rộng khắp.

Một số địa phương đã phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành tổ chức chào đón khách "xông đất", tạo hứng khởi cho khách du lịch ngày đầu năm mới. Nhiều khu, điểm du lịch trên cả nước cũng đã chủ động chuẩn bị các chủ đề đặc sắc "7 ngày tết 7 chủ đề" nhằm tạo ấn tượng thu hút du khách tham quan, vui chơi giải trí. Một số sản phẩm du lịch sáng tạo, kết hợp công nghệ cao (công nghệ ánh sáng, công nghệ 3D, thực cảnh,…) thu hút lượng lớn người dân, du khách tham quan, trải nghiệm.

Nhờ đó, một số điểm đến đã thu hút đông lượng khách tham quan, vui chơi như Hà Nội, Tam Chúc (Hà Nam), Tràng An (Ninh Bình), Sapa (Lào Cai), Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Đà Lạt (Lâm Đồng), TP HCM…

Số lượt khách tham quan, du lịch trong dịp Tết Nguyên đán 2024 tại một số địa phương trọng điểm như sau:

TP HCM ước đón và phục vụ 1,8 triệu lượt khách, tăng 5,9%; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6.550 tỉ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Quảng Ninh ước đón và phục vụ 803.570 lượt khách, tăng 56%. Hà Nội ước đón và phục vụ 653.000 lượt khách, tăng 21,6%; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.350 tỉ đồng, tăng 35,1%. Thanh Hóa ước đón và phục vụ 635.000 lượt khách, tăng 48,7%; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 588 tỉ đồng, tăng 51,2%. Khánh Hòa ước đón và phục vụ 630.300 lượt khách, trong đó có 191.000 lượt khách có lưu trú, tăng 25,8%; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 878 tỉ đồng. Bà Rịa - Vũng Tàu ước đón và phục vụ 592.650 lượt khách, tăng 36,0%; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 409 tỉ đồng, tăng 12,7%. Ninh Bình ước đón và phục vụ 580.000 lượt khách, tăng 46%. Tây Ninh ước đón và phục vụ 520.720 lượt khách, tăng 3,7%; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 376 tỉ đồng, tăng 55%. Đà Nẵng ước đón và phục vụ 402.000 lượt khách, tăng 37%; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.580 tỉ đồng. Quảng Nam ước đón và phục vụ 305.000 lượt khách, tăng 35%; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.580 tỉ đồng. Kiên Giang ước đón và phục vụ 270.230 lượt khách, tăng 26,4%; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 928 tỉ đồng; Công suất phòng đạt 66,3%. Bình Thuận ước đón và phục vụ 205.000 lượt khách, tăng 28%; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 340 tỉ đồng, tăng 10%. Hà Giang ước đón và phục vụ hơn 141.200 lượt khách, tăng 64%; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 350,1 tỉ đồng. Thừa Thiên Huế ước đón và phục vụ 102.000 lượt khách, tăng hơn 20%; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 160 tỉ đồng.

Các hãng hàng không tập trung cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng cường thêm chuyến bay phục vụ nhu cầu di chuyển của du khách và người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Các hãng hàng không nội địa ước cung ứng khoảng 5,5 triệu vé trên toàn mạng bay nội địa, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 69% so với ngày thường.