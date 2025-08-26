Ngày 25-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tư pháp (28.8.1945 - 28.8.2025) và Đại hội thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứ VI.

Trong diễn văn lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh trải qua 80 năm hình thành và phát triển, Bộ Tư pháp và ngành tư pháp đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thời gian tới, toàn ngành quyết tâm đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, để mỗi văn bản pháp luật được ban hành vừa "đứng trên mảnh đất thực tiễn Việt Nam" vừa tiệm cận các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế, góp phần khơi thông nguồn lực, đổi mới sáng tạo, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá nhìn lại lịch sử hình thành, phát triển và trưởng thành của Bộ Tư pháp và ngành tư pháp trong 80 năm qua, có thể khái quát 6 dấu ấn nổi bật: Chủ động xây dựng pháp quyền; thực thi nghiêm túc pháp luật; hiệu quả trong án dân sự; tổ chức cán bộ nâng tầm; hợp tác quốc tế sâu rộng; tích cực tháo gỡ vướng mắc. Trong những năm gần đây, thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng và hoàn thiện thể chế, Bộ Tư pháp tiếp tục thể hiện rõ vai trò là "kiến tạo phát triển", "người gác cổng pháp lý" của Chính phủ với nhiệm vụ thẩm định tất cả các dự án luật, pháp lệnh trước khi trình Chính phủ, Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ Tư pháp. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng đề nghị thời gian tới, ngành tư pháp tập trung thực hiện "5 tiên phong": Đẩy mạnh toàn diện công tác hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng luật; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy định pháp luật từ yêu cầu thực tiễn; rà soát, hệ thống hóa và pháp điển hóa; phân cấp, phân quyền trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; phổ biến và giáo dục pháp luật.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới tư duy trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển. Chuyển từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ", kiến tạo phát triển; xóa bỏ tư duy "không quản được thì cấm".

Ngành tư pháp cần tiếp tục rà soát, kịp thời thể chế hóa "Bộ tứ trụ cột", đặc biệt là Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị. Ưu tiên nguồn lực, đầu tư bài bản, xứng tầm cho công tác xây dựng pháp luật. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách thu hút, đãi ngộ xứng đáng với đội ngũ cán bộ xây dựng pháp luật.

Thủ tướng lưu ý thực hiện phương châm "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh" phải đi đôi với tăng cường và thiết kế công cụ kiểm tra giám sát. Từ đó, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và kiên quyết xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong thi hành pháp luật, trục lợi chính sách. Ngoài ra, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp…

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Bộ Tư pháp; Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Huân chương Lao động hạng ba tặng các tập thể, cá nhân.