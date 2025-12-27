HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ngành tuyên giáo và dân vận TP HCM phải "đi trước mở đường"

Phan Anh

Năm 2026, vai trò của công tác tuyên giáo và dân vận cao hơn, quan trọng hơn

Ngày 26-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026 và trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước.

Nhìn lại công tác tuyên giáo và dân vận TP HCM năm 2025, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức cho biết đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận TP HCM đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Với quyết tâm chính trị cao nhất, hành động quyết liệt, khẩn trương, đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận thành phố hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp được Trung ương, Thành ủy TP HCM, các cấp ủy giao và thực tiễn đặt ra trong năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ ngành tuyên giáo và dân vận thành phố trong năm 2025; đồng thời mong muốn ngành tuyên giáo và dân vận thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, "đã sáng tạo thì sáng tạo hơn nữa, đổi mới hơn nữa", đầu tư cho công tác tuyên giáo và dân vận với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khắc phục triệt để những bất cập, hạn chế đã chỉ ra.

Ngành tuyên giáo và dân vận TP HCM phải "đi trước mở đường" - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao Huân chương Lao động Hạng nhất của Chủ tịch nước, tặng ông Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCMẢnh: DUY PHÚ

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, năm 2026 là năm đặc biệt quan trọng, sẽ diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I. 

Nhấn mạnh trong bối cảnh này, vai trò của công tác tuyên giáo và dân vận cũng cao hơn, quan trọng hơn, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị đội ngũ ngành tuyên giáo và dân vận phải thực hiện tốt vai trò "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết". Công tác tuyên giáo, dân vận phải truyền được cảm hứng và trở thành động lực cho người dân thành phố chủ động góp công, góp sức, góp của cho công cuộc xây dựng phát triển TP HCM theo định hướng mới, trong nhiệm kỳ mới.

Liên quan đến đề án sắp xếp báo chí TP HCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện đề án chuyển đổi số trong khối các cơ quan báo chí của thành phố. Đồng thời, thực hiện công tác sắp xếp các cơ quan báo chí theo đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương và trình Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM trước ngày 31-12-2025.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo