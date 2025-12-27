Ngành tuyên giáo và dân vận TP HCM phải "đi trước mở đường"

Ngày 26-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026 và trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước.

Nhìn lại công tác tuyên giáo và dân vận TP HCM năm 2025, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức cho biết đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận TP HCM đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Với quyết tâm chính trị cao nhất, hành động quyết liệt, khẩn trương, đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận thành phố hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp được Trung ương, Thành ủy TP HCM, các cấp ủy giao và thực tiễn đặt ra trong năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ ngành tuyên giáo và dân vận thành phố trong năm 2025; đồng thời mong muốn ngành tuyên giáo và dân vận thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, "đã sáng tạo thì sáng tạo hơn nữa, đổi mới hơn nữa", đầu tư cho công tác tuyên giáo và dân vận với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khắc phục triệt để những bất cập, hạn chế đã chỉ ra.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao Huân chương Lao động Hạng nhất của Chủ tịch nước, tặng ông Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCMẢnh: DUY PHÚ

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, năm 2026 là năm đặc biệt quan trọng, sẽ diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ I.

Nhấn mạnh trong bối cảnh này, vai trò của công tác tuyên giáo và dân vận cũng cao hơn, quan trọng hơn, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị đội ngũ ngành tuyên giáo và dân vận phải thực hiện tốt vai trò "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết". Công tác tuyên giáo, dân vận phải truyền được cảm hứng và trở thành động lực cho người dân thành phố chủ động góp công, góp sức, góp của cho công cuộc xây dựng phát triển TP HCM theo định hướng mới, trong nhiệm kỳ mới.

Liên quan đến đề án sắp xếp báo chí TP HCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện đề án chuyển đổi số trong khối các cơ quan báo chí của thành phố. Đồng thời, thực hiện công tác sắp xếp các cơ quan báo chí theo đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương và trình Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM trước ngày 31-12-2025.