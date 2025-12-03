Ngành xã hội học đào tạo hơn 3.000 cử nhân

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM) sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngành xã hội học, tổng kết quá trình hình thành, mở rộng đào tạo và đóng góp của ngành đối với khoa học xã hội, và thị trường nhân lực trong nước vào ngày 6-12.

Ngành xã hội học được thành lập ngày 6-10-1995, ban đầu trực thuộc Khoa Triết học; năm 1997 tách thành đơn vị độc lập và năm 1998 được nâng cấp thành khoa, đặt nền móng cho hệ thống đào tạo xã hội học tại khu vực phía Nam.

Hiện ngành đào tạo đầy đủ các bậc từ cử nhân đến sau đại học, mở chương trình thạc sĩ năm 2003 và tiến sĩ năm 2016. Tính đến năm 2024, ngành đã đào tạo hơn 3.000 cử nhân, 1.000 học viên hệ vừa làm vừa học và gần 200 thạc sĩ.

Sinh viên ngành xã hội học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM

Đây là một trong những cơ sở đào tạo - nghiên cứu xã hội học trọng điểm tại phía Nam, cung cấp nguồn nhân lực cho các lĩnh vực nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu, truyền thông, nhân sự và tổ chức phi chính phủ.

Từ ngày 1-10-2025, ngành xã hội học được sáp nhập với ngành nhân học và công tác xã hội, chính thức hình thành Khoa Công tác Xã hội - Nhân học - Xã hội học. Mô hình mới hướng đến tăng cường tính liên ngành và mở rộng năng lực nghiên cứu - đào tạo.Tin-ảnh: V.Nhi