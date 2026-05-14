Ngành xây dựng và vật liệu xây dựng bước vào giai đoạn phát triển mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ngành xây dựng và vật liệu xây dựng bước vào giai đoạn phát triển mới

Sơn Nhung

(NLĐO)- 35 năm hành trình "kết nối và kiến tạo" SACA đã khẳng định vị thế là cầu nối thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ xanh, kết nối giao thương.

Ngày 14-5, Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TPHCM (SACA) đã tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 35 năm thành lập (1991 – 2026).

Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển mà còn là cột mốc khẳng định vai trò cầu nối chiến lược, đưa ngành xây dựng Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Điểm nhấn mở đầu chuỗi sự kiện là triển lãm trưng bày ngành Xây dựng với chủ đề "Kết nối và Kiến tạo". Với quy mô 70 gian hàng quy tụ các thương hiệu lớn, triển lãm đã thu hút hơn 600 lượt khách tham quan, tạo nên một không gian kết nối thực thụ cho cộng đồng doanh nghiệp.

Các gian hàng không chỉ trưng bày những thành tựu công nghệ mới nhất mà còn mang đến các giải pháp bền vững như vật liệu xanh, công nghệ xây dựng thông minh và các mô hình quản lý dự án tiêu chuẩn quốc tế. Song song đó, hai phiên hội thảo chuyên đề đã diễn ra, tập trung thảo luận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và xu hướng chuyển đổi số trong ngành xây dựng.

- Ảnh 1.

Khách tham quan triển lãm tại chuỗi sự kiện kỷ niệm 35 năm SACA

Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội SACA, cho biết 35 năm là dấu mốc khẳng định tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp ngành xây dựng. Trong giai đoạn mới, SACA sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ xanh, kết nối giao thương và hội nhập quốc tế nhằm kiến tạo hệ sinh thái xây dựng hiện đại và bền vững cho Việt Nam.

- Ảnh 2.

Chuỗi sự kiện CASA

Ông Kỳ cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng một hệ sinh thái hiện đại, xanh và thông minh. Ông cho rằng dấu mốc 35 năm là bàn đạp để SACA chuyển mình mạnh mẽ hơn, hỗ trợ hội viên hội nhập sâu rộng thông qua các hoạt động kết nối thực chất.

- Ảnh 3.

Hiệp hội Doanh nhân Thanh niên Giang Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc gặp gỡ DN Việt Nam

Cùng ngày, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đã tiếp Hiệp hội Doanh nhân Thanh niên Giang Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc gồm 27 doanh nghiệp chuyên về ngành xây dựng và vật liệu xây dựng. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA và đại diện Sở Ngoại vụ, Hiệp hội SACA, Công ty Lê Phong, Tập đoàn Nam Long, Tổng Công ty Xây dựng số 1, Công ty IMG, Công ty Vietbuild, Tập đoàn Hoa Sen đã gặp gỡ, giao lưu, trao đổi thông tin và tìm cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.

.

Tin liên quan

SACA có tân Chủ tịch

SACA có tân Chủ tịch

(NLĐO) - 500 doanh nghiệp SACA nhiệm kỳ mới tiếp tục nâng tầm giá trị ngành xây dựng - vật liệu xây dựng, lan tỏa những chuẩn mực phát triển bền vững.

Bộ Xây dựng nói gì về vật liệu xây dựng khan hiếm, đắt đỏ ở các tỉnh phía Nam?

(NLĐO) - Bộ Xây dựng đã trả lời những kiến nghị của cử tri TPHCM phản ánh về tình trạng vật liệu xây dựng khan hiếm, đắt đỏ ở các tỉnh phía Nam thời gian qua

Không để khan hiếm vật liệu xây dựng

Do khan hiếm vật liệu xây dựng, hàng trăm dự án tại tỉnh Thanh Hóa chậm tiến độ, ảnh hưởng không nhỏ tới việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

công nghệ xanh chuyển đổi số vật liệu xây dựng thúc đẩy chuyển đổi số SACA
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo