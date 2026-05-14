Ngành xây dựng và vật liệu xây dựng bước vào giai đoạn phát triển mới

Ngày 14-5, Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TPHCM (SACA) đã tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 35 năm thành lập (1991 – 2026).

Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển mà còn là cột mốc khẳng định vai trò cầu nối chiến lược, đưa ngành xây dựng Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Điểm nhấn mở đầu chuỗi sự kiện là triển lãm trưng bày ngành Xây dựng với chủ đề "Kết nối và Kiến tạo". Với quy mô 70 gian hàng quy tụ các thương hiệu lớn, triển lãm đã thu hút hơn 600 lượt khách tham quan, tạo nên một không gian kết nối thực thụ cho cộng đồng doanh nghiệp.

Các gian hàng không chỉ trưng bày những thành tựu công nghệ mới nhất mà còn mang đến các giải pháp bền vững như vật liệu xanh, công nghệ xây dựng thông minh và các mô hình quản lý dự án tiêu chuẩn quốc tế. Song song đó, hai phiên hội thảo chuyên đề đã diễn ra, tập trung thảo luận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và xu hướng chuyển đổi số trong ngành xây dựng.

Khách tham quan triển lãm tại chuỗi sự kiện kỷ niệm 35 năm SACA

Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội SACA, cho biết 35 năm là dấu mốc khẳng định tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp ngành xây dựng. Trong giai đoạn mới, SACA sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ xanh, kết nối giao thương và hội nhập quốc tế nhằm kiến tạo hệ sinh thái xây dựng hiện đại và bền vững cho Việt Nam.

Chuỗi sự kiện CASA

Ông Kỳ cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng một hệ sinh thái hiện đại, xanh và thông minh. Ông cho rằng dấu mốc 35 năm là bàn đạp để SACA chuyển mình mạnh mẽ hơn, hỗ trợ hội viên hội nhập sâu rộng thông qua các hoạt động kết nối thực chất.

Hiệp hội Doanh nhân Thanh niên Giang Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc gặp gỡ DN Việt Nam

Cùng ngày, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đã tiếp Hiệp hội Doanh nhân Thanh niên Giang Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc gồm 27 doanh nghiệp chuyên về ngành xây dựng và vật liệu xây dựng. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA và đại diện Sở Ngoại vụ, Hiệp hội SACA, Công ty Lê Phong, Tập đoàn Nam Long, Tổng Công ty Xây dựng số 1, Công ty IMG, Công ty Vietbuild, Tập đoàn Hoa Sen đã gặp gỡ, giao lưu, trao đổi thông tin và tìm cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.

