Người lao động News

Thời sự

Ngành y tế tôn vinh điển hình tiên tiến

Tin-ảnh: N.Dung

Ngày 26-10, Bộ Y tế tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII

Đại hội tôn vinh hàng trăm tập thể và cá nhân xuất sắc, khơi dậy tinh thần sáng tạo, tận tụy, hướng tới chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long biểu dương những thành tích nổi bật của ngành y tế cũng như tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cống hiến của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ cả nước. Phó Thủ tướng đề nghị ngành y tế phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản lý, khám chữa bệnh; triển khai bệnh án điện tử, đồng bộ dữ liệu sức khỏe và phát triển phần mềm hỗ trợ bác sĩ trong điều trị. Đồng thời, chú trọng nâng cao y đức, giữ vững phẩm chất "lương y như từ mẫu"...

Ngành y tế tôn vinh điển hình tiên tiến - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Huân chương Lao động cho 14 cá nhân. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, giai đoạn 2020 - 2025 là một trong những thời kỳ khó khăn nhất của ngành y tế khi phải đối mặt đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu và nhiều thách thức toàn cầu. Trong gian khó, đội ngũ thầy thuốc đã thể hiện tinh thần "lương y như từ mẫu", vượt qua mọi thử thách để bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân. Các phong trào thi đua như "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19", "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh", hay "Ngành y tế 70 năm làm theo lời Bác Hồ dạy" đã lan tỏa sâu rộng, tạo động lực thi đua trong toàn hệ thống.

Tại đại hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao Huân chương Lao động tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; Bộ trưởng Đào Hồng Lan tặng Bằng khen của Bộ Y tế cho các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.


