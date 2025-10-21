“Ngáo đá” đập phá, dùng hung khí tấn công lực lượng công an

Ngày 21-10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Bắc Giang khống chế thành công Vũ Minh Nhật (SN 1990, ở phường Bắc Giang) có biểu hiện "ngáo đá", cố thủ trong nhà.

Đối tượng Vũ Minh Nhật "ngáo đá", tấn công lực lượng công an bị khống chế. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 20-10, Công an phường Bắc Giang nhận được tin báo của người dân về việc Vũ Minh Nhật (SN 1990, trú tại số 41, đường Giáp Hải, tổ dân phố Đông Giang, phường Bắc Giang) có biểu hiện "ngáo đá", đập phá tài sản và cố thủ trong nhà.

Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường triển khai lực lượng, tổ chức phong tỏa, bảo đảm an toàn khu vực và vận động đối tượng ra trình diện.

Tuy nhiên, Nhật không chấp hành, có lời lẽ lăng mạ, đe dọa và dùng hung khí tấn công lại lực lượng công an, khiến một cán bộ công an phường bị thương nhẹ.

Lực lượng công an tiếp cận, khống chế đối tượng Nhật. Ảnh: Công an cung cấp

Trước tính chất manh động và nguy hiểm của đối tượng, lực lượng Cảnh sát cơ động đã chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiếp cận, tước hung khí và khống chế thành công đối tượng an toàn.

Hiện tại, đối tượng đã được bàn giao cho Công an phường Bắc Giang để tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.