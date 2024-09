Ngập khắp TP Yên Bái, dân chạy lũ trong đêm

Người dân sống khu vực đường Thanh Niên, TP Yên Bái đã sơ tán người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn để tránh lũ. Ảnh: Đức Tâm

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 3 đã khiến Bắc Bộ mưa rất to trên diện rộng. Trong đêm qua và sáng sớm nay 9-9, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to, có nơi trên 150 mm như: An Phú (Yên Bái) 256,4 mm, Minh Tiến (Yên Bái) 219,2 mm, Gia Phú (Lào Cai) 157,8 mm, Nấm Dẩn (Hà Giang) 153,4 mm, Yên Đổ (Thái Nguyên) 219,2 mm, …

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái vừa phát bản tin thông báo lũ khẩn cấp trên các sông ở khu vực tỉnh Yên Bái. Hiện trên sông Thao tại Yên Bái lũ đang lên nhanh, mực nước lúc 5 giờ ngày 9-9 là 33,64 m, trên báo động 3 (BĐ3) 1,64 m. Trên ngòi Thìa, lũ đang dao động ở mức cao. Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Thao khả năng đạt đỉnh ở mức 34,10 m (trên BĐ3: 2,1 m), sau xuống chậm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại tất cả các khu vực trong tỉnh: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ, TP Yên Bái. Ngập úng tại các vùng trũng thấp của huyện: Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, TP Yên Bái (phường Hồng Hà, phường Yên Ninh, phường Nguyễn Thái Học, phường Nam Cường, phường Nguyễn Phúc, xã Tuy Lộc, xã Âu Lâu).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.

Chiến sĩ Công an TP Yên Bái, lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc, gạo, lương thực, thực phẩm tới nơi an toàn. Ảnh: Đức Tâm

Lũ có thể gây ngập úng một số vùng trũng thấp ven sông, tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng và tài sản của người dân; phá hủy các công trình dân sinh, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Do nước sông Hồng dâng cao, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Yên Bái từ chiều 8-9 đã chìm trong biển nước khi mực nước sông Hồng tại Yên Bái ghi nhận lúc 22 giờ ngày 8-9 là 33,16 m (trên báo động 3 là 1,16 m).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 gây mưa kéo dài và các thủy điện ở thượng nguồn đồng loạt xả lũ nên đến 22 giờ tối 8-9, nước trên sông Thao tại Yên Bái đã trên báo động 3, dâng ngập một số tuyến đường trên địa bàn các phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái.

Lũ tràn vào TP Yên Bái gây ngập nghiêm trọng. Ảnh: Đức Tâm

Nước dâng cao đã ngập vào nhà các hộ dân và ngay trong đêm, các lực lượng công an, quân đội đã hỗ trợ cùng người dân tại các tuyến phố bị ngập sơ tán người già, trẻ nhỏ và di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, các lực lượng chức năng đã chốt chặn, căng dây cảnh báo không cho người và các phương tiện qua lại trên các tuyến đường bị ngập sâu.

Hiện nay, trên địa bàn phường Hồng Hà, toàn bộ đường Thanh Niên và đường Trần Hưng Đạo đã ngập sâu từ 1 - 2 m, người và phương tiện không thể di chuyển. Phần lớn các hộ gia đình trên tuyến đường Thanh Niên và các đường nhánh nước đã ngập vào nhà từ 0,5 m đến trên 1 m. Toàn bộ tuyến đường Thanh Niên đã cắt điện lưới để đảm bảo an toàn.

Từ chiều tối 8-9, hàng trăm hộ dân trên tuyến đường Thanh Niên đã khẩn trương thu dọn đồ đạc đưa lên vị trí cao để tránh hỏng hóc khi nước tràn vào nhà.

Người dân TP Yên Bái chạy lũ trong đêm

Những người già neo đơn, người dân đang sống trong những ngôi nhà xuống cấp, có nguy cơ ngập úng đều được các cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội hỗ trợ, di dời tới nơi an toàn. Những kho hàng với hàng trăm tấn gạo, lương thực, thực phẩm, quần áo, hàng hóa… đều được lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ, vận chuyển tránh ngập úng.