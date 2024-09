Ngập lụt, lũ quét đe dọa nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng bão số 3, tại Yên Bái có mưa rất to. Dự báo trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ nối với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3, từ đêm 8-9 đến ngày 11-9, ở khu vực Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.



Lũ đang lên nhanh

Trên các sông ở tỉnh Yên Bái xuất hiện lũ, đỉnh lũ như: sông Ngòi Thia, Ngòi Hút lên mức báo động (BĐ) 2 - BĐ3 và trên BĐ3; sông Thao lên trên BĐ3. Tình trạng này có thể dẫn đến ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông suối, khu đô thị, đặc biệt tại các huyện: Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình và TP Yên Bái.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, độ ẩm đất trên toàn bộ tỉnh Yên Bái hiện ở mức bão hòa nên lũ quét, sạt lở đang được cảnh báo ở mức rất cao và tiếp tục duy trì trong 24 giờ tới. Cơ quan này đã đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Yên Bái là cấp 2 - cao hơn mức bình thường.

Lãnh đạo thị xã Sa Pa thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở đất trưa 8-9. Ảnh: TTXVN

Hiện nay, trên địa bàn một số phường ở TP Yên Bái, nước sông Thao bắt đầu tràn nhanh vào đường Thanh Niên và đường kè tại các khu vực trũng thuộc các tổ dân phố Hồng Tân, Hồng Phú, Hồng Thái, Hồng Thanh. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phường Hồng Hà đề nghị các Tiểu ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tổ dân phố tiếp tục nắm diễn biến tình hình mưa lũ, kịp thời thông báo để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, người dân chủ động phương án ứng phó, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mưa lớn có thể làm xuất hiện lũ trên các sông suối và lũ quét, sạt lở đất tại một số địa phương. Trong đó, đặc biệt cần lưu ý là các sông nhỏ ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Bình - lũ có thể lên mức BĐ2 đến BĐ3; sông Bôi (Hòa Bình), Hoàng Long (Ninh Bình) lên trên mức BĐ3; hạ lưu sông Lục Nam lên mức BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị, thành phố và các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ do mưa lớn, đặc biệt là tại các tỉnh, thành: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội.

Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đối với các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai.

Trong 12 giờ qua, mực nước sông Bùi, sông Tích lên nhanh. Dự báo đến 1 giờ ngày 9-9, mực nước trên sông Bùi tại Yên Duyệt là 7 m (ĐB3), trên sông Tích tại Vĩnh Phúc là 8,1 m (trên ĐB3 0,1 m). Lũ trên nhiều sông đang lên cao, có thể gây ngập lụt, sạt lở đất ở vùng ven sông; nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê ở Hà Nội, thuộc các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất.

Rà soát, bảo đảm an toàn vùng hạ du

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Các tỉnh, thành cần tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố thông tuyến giao thông.

Kiểm tra, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ chứa xung yếu, đã đầy nước; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống.

10 người tử vong do sạt lở Khoảng 13 giờ ngày 8-9, do mưa lớn, một vạt núi bất ngờ sạt xuống, tràn qua khu ruộng bậc thang và vào khu dân cư thôn Thào Hồng Dến 2, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Hậu quả, 17 người cùng nhà cửa bị bùn đất vùi lấp, trong đó có 15 người thương vong. Ngay sau khi vụ sạt lở đất xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người tìm kiếm nạn nhân. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, 6 thi thể được tìm thấy. 9 người bị thương trong vụ sạt lở đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa, hiện sức khỏe đã ổn định. Trong khi đó, ở Hòa Bình, do ảnh hưởng của mưa lớn, giông lốc, toàn tỉnh có 4 người chết và 1 người bị thương do bị sạt lở, vùi lấp đất tại xã Tân Minh, huyện Đà Bắc. N.Quỳnh