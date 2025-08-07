HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Ngạt khí trong hầm cá, hai ngư dân nguy kịch

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Hai ngư dân quê Quảng Ngãi đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi nghi bị ngạt khí trong hầm chứa cá

Tối 7-8, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) đang cứu chữa 2 trường hợp ngư dân nhập viện nghi do ngạt khí hầm cá.

Trước đó, chiều cùng ngày, ông Đ.N.A (sinh năm 1977) và Đ.M.T (sinh năm 1990, cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi) tham gia bốc dỡ hải sản tại cảng cá Phú Hải thuộc phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Quá trình bốc dỡ, 2 ngư dân có biểu hiện ngạt khí khi lên xuống hầm cá.

Ngư dân Quảng Ngãi nguy kịch do ngạt khí trong hầm cá ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Hai ngư dân nguy kịch được xe cứu thương đưa đi cấp cứu. Ảnh: DT

Xe cứu thương đã đến cảng cá Phú Hải, đưa 2 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Lực lượng chức năng đã tiếp nhận tin báo về vụ việc để làm rõ.

Trước đó, vào tháng 6-2023, tại cảng cá La Gi (tỉnh Bình Thuận cũ) cũng đã xảy ra vụ thuyền viên ngạt khí khi xuống hầm cá khiến 2 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Theo một số ngư dân, hầm chứa cá sau chuyến đi biển dài ngày thường có khí và hơi nóng, phải xử lý đúng cách trước khi xuống hầm mới an toàn.

