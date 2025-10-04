Ngạt khí từ máy phát điện: Hiểm họa ít ngờ trong mùa mưa bão

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ngạt khí từ máy phát điện: Hiểm họa ít ngờ trong mùa mưa bão

N.Dung

(NLĐO) - Sử dụng máy phát điện trong nhà sai cách có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt ngộ độc khí CO, thậm chí tử vong.

Sự việc người bố 34 tuổi và con trai 7 tuổi (trú tại Nghệ An) tử vong cách đây ít ngày khiến dư luận không khỏi xót xa. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do ngạt khí khi gia đình sử dụng máy phát điện trong nhà vì sự cố mất điện lưới sau bão số 10.

Ngạt khí từ máy phát điện: Hiểm họa ít ngờ trong mùa mưa bão - Ảnh 1.

Điều trị cho bệnh nhân ngộ độc CO tại Viện Y học Biển Việt Nam. Ảnh: SKDS

Trước đó, một cơ sở y tế ở Quảng Ninh từng cấp cứu 6 trường hợp ngộ độc CO do máy phát điện.

Thời gian qua, mưa bão gây mất điện diện rộng, nhiều gia đình sử dụng máy phát điện trong phòng kín, dẫn đến tình trạng ngộ độc khí CO.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và ôxy cao áp Việt Nam, khí CO (carbon monoxide) sinh ra từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn trong môi trường thiếu ôxy. Khí này không màu, không mùi, không gây kích thích, khiến nạn nhân lịm dần mà không hay biết, đặc biệt khi ngủ hoặc say rượu.

Ngộ độc CO thường gặp khi sưởi bằng bếp than, củi; chạy máy phát điện, nổ máy ô tô trong không gian kín. Trong hỏa hoạn, phần lớn nạn nhân tử vong do CO, không phải vì bỏng hay khói.

Khi CO xâm nhập vào máu, gắn chặt vào hemoglobin, chiếm chỗ ôxy, làm hồng cầu mất khả năng vận chuyển ôxy. Khí này còn tổn thương thần kinh, phù não, ức chế hô hấp tế bào và cản trở sản sinh năng lượng.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết trung tâm từng tiếp nhận nhiều ca ngộ độc CO không liên quan cháy nổ, như chạy xe máy "rốt-đa" trong phòng kín, đặt máy phát điện gần phòng sinh hoạt, ngồi lâu trong ô tô hít khói, dùng bình đun nước nóng hay bồn chiên dầu sử dụng đồng thời khí ga và điện.

Ngộ độc CO làm tế bào não tổn thương, phù nề, bệnh nhân có thể hôn mê, sống thực vật hoặc tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Nhiều người sống sót vẫn để lại di chứng nặng như suy giảm trí nhớ, giảm tập trung, liệt cơ mặt, vận động khó khăn, tay chân cứng, run, thậm chí liệt nửa người.

Nghiên cứu cho thấy ngay cả ca nhẹ cũng có gần 50% gặp biến chứng thần kinh, tâm thần hoặc tổn thương não; khoảng 50% có nguy cơ suy hô hấp, suy đa tạng, tử vong nhanh chóng.

Ngạt khí từ máy phát điện: Hiểm họa ít ngờ trong mùa mưa bão - Ảnh 2.

Khí CO được sản sinh ra trong quá trình vận hành máy phát điện. Ảnh minh hoạ

Bác sĩ khuyến cáo không đốt than tổ ong, củi, than hoa hay khí gas trong phòng kín để sưởi ấm. Nếu bắt buộc sử dụng máy phát điện, hãy đặt ở nơi thông thoáng để khí CO thoát ra ngoài. Đồng thời nên lắp đặt thiết bị báo cháy và cảm biến CO để phát hiện sớm nguy cơ. 

Với các thiết bị đốt cháy nhiên liệu như bếp ga hay lò sưởi, cần đảm bảo lắp đặt đúng kỹ thuật và thông gió tốt.

Tuyệt đối không ngủ trong phòng có máy phát điện đang hoạt động, vì ngay cả khi mở cửa sổ, nồng độ CO vẫn có thể tăng cao trong lúc ngủ, đe dọa tính mạng.

Khi phát hiện người ngạt khí, nhanh chóng mở cửa, kiểm tra hô hấp và tuần hoàn. Nếu nạn nhân thở yếu hoặc bất tỉnh, tiến hành hô hấp nhân tạo, ép tim, sau đó đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Một số trường hợp cần ôxy cao áp để loại bỏ CO nhanh, tăng cơ hội sống sót.

Tin liên quan

6 người ở Quảng Ninh ngộ độc khí CO từ máy phát điện khi mất điện lưới

6 người ở Quảng Ninh ngộ độc khí CO từ máy phát điện khi mất điện lưới

(NLĐO)- Ngày 9-9, Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cấp cứu 6 trường hợp bị ngộ độc khí CO từ máy phát điện, trong đó 2 người rơi vào tình trạng hôn mê, suy hô hấp nguy kịch

Cúp điện khi mổ ruột thừa: Máy phát điện hỏng từ năm 2003

(NLĐO)- Liên quan đến vụ mất điện gần 20 phút tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tối 25-2, một cán bộ bệnh viện này cho biết máy phát điện đã gặp sự cố từ lâu nhưng sở Y tế chưa chấp thuận cho mua thêm máy mới.

Hà Tĩnh: 2 vợ chồng bị ngạt khí khi sử dụng máy phát điện

(NLĐO) - Dùng máy phát điện để sử dụng điện sinh hoạt, 2 vợ chồng ở Hà Tĩnh không may bị ngạt khí phải nhập viện cấp cứu.

máy phát điện ngạt khí CO tử vong do ngạt khí CO ngạt khí máy phát điện đốt than khí CO CO thông khí
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo