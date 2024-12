Ngày 17-12 khai mạc Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam

Sáng 12-12, Ban tổ chức Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXVII - năm 2024 tranh Cúp Agribank đã tổ chức họp báo thông tin về sự kiện.

Theo đó, Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXVII sẽ tổ chức khai mạc và thi đấu vào lúc 6 giờ ngày 17-12, tại Quảng trường 24/3, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Ông Trương Văn Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Nam thông tin tại buổi họp báo

Giải do Báo Quảng Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và UBND TP Tam Kỳ phối hợp tổ chức. Giải do Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tài trợ, được truyền hình trực tiếp trên sóng QRT.

Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam là sự kiện thể thao quần chúng có quy mô lớn nhất tỉnh Quảng Nam hằng năm; là hoạt động thiết thực thúc đẩy phong trào TDTT của tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, công nhân, viên chức, người lao động, trong lực lượng vũ trang và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; tạo khí thế thi đua sôi nổi, hăng hái luyện tập TDTT, tăng cường sức khỏe, phục vụ lao động sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần trong Nhân dân.

Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng bước sang năm thứ 27

Tham gia tranh tài giải năm nay có 131 đoàn với 1.198 VĐV, trưởng đoàn, HLV đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các trường THPT, Dân tộc nội trú, phòng GD-ĐT, trường đại học, cao đẳng, THCN, dạy nghề; khối lực lượng vũ trang, các cơ quan ban ngành của tỉnh.

Đặc biệt, giải còn có sự tham gia của 11 đoàn VĐV thi đấu đạt thành tích cao tại giải quốc gia, quốc tế đến từ các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, các tỉnh, thành trong toàn quốc gồm: Trung tâm HLTTQG Hà Nội, Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng, Ninh Bình, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Dương, Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Nam.

Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam thông tin tại buổi họp báo

Trong đó, nội dung thi đấu khối đội tuyển các trung tâm, tỉnh, thành phố trên toàn quốc ở cự ly 5.000 m nữ và 10.000 m được quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, như VĐV Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Diễm, Lương Bình Dương, Lương Đức Phước… (cùng là thành viên của Đội tuyển Điền kinh quốc gia).

Theo ông Trương Văn Nam, Phó Tổng biên tập Báo Quảng Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức giải - hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam", dịp này, Agribank quyết định trao tặng 6 tỉ đồng để xây dựng 100 ngôi nhà cho các hộ nghèo, hộ chính sách thuộc đối tượng xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2025.