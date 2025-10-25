Ngày 25-10, Quốc hội họp riêng về nhân sự, phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng

Ngày 25-10, tiếp tục chương trình kỳ thứ 10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, bầu Tổng Thư ký, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và một số Bộ trưởng.

Trước đó, tại phiên họp chiều 24-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tờ trình đề nghị bổ sung số lượng Phó Thủ tướng và phê chuẩn miễn nhiệm một số Bộ trưởng.

Quốc hội sau đó đã biểu quyết thông qua nghị quyết bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 430/434 đại biểu tán thành, chiếm 90,72% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quốc hội cũng đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với ông Đỗ Đức Duy.

Cũng trong phiên họp xem xét công tác nhân sự chiều 24-10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: Bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; Bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về các nội dung trên vào chiều 24-10.