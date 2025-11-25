Ngày 25-11, tiểu thương chợ đầu mối Thủ Đức "thở phào"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ngày 25-11, tiểu thương chợ đầu mối Thủ Đức "thở phào"

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – TPHCM có thêm nguồn rau từ những vùng mới, kể cả nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan,…

Ngày 25-11, ông Nguyễn Minh Đức, chủ sạp Nhân Tuyết, chuyên kinh doanh cà chua Lâm Đồng, cho biết giá nông sản tại chợ đã rời đỉnh nhờ lượng hàng dồi dào hơn. Trong khi cách đây 2 ngày, cà chua Lâm Đồng giá sỉ lên đến 38.000 – 39.000 đồng/kg, cao nhất hơn 10 năm qua do nguồn cung bị thiếu hụt.

Đại diện Công ty quản lý chợ đầu mối Thủ Đức xác nhận giá rau tại chợ hạ nhiệt khi thương nhân điều hàng từ những nguồn mới.

Ví dụ, nguồn hàng từ Lâm Đồng trước chủ yếu lấy ở vùng Đơn Dương, Lạc Lâm thì nay có thêm hàng ở những vùng không bị ngập lụt như Lâm Hà để bù đắp.

Ngoài ra, giao thông Bắc – Nam đã thông trở lại, nguồn hàng từ Trung Quốc về nhiều hơn. Đặc biệt, một số mặt hàng mới từ Thái Lan cũng về, như nấm, giúp bổ sung nguồn cung.

- Ảnh 1.

Ớt Trung Quốc (bên phải trong sọt nhựa) và ớt Việt Nam trong túi

Đêm 24, rạng sáng 25-11, lượng rau về chợ đầu mối Thủ Đức đạt 1.578 tấn, nhiều mặt hàng giảm giá. Hạ giá nhiều nhất là xà lách búp Đà Lạt, giảm 10.000 đồng/kg, còn 60.000 đồng/kg; cải thảo 20.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg; cải xanh 26.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg; dưa leo 18.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg, khổ qua 30.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Có 2 mặt hàng tăng giá là su su 20.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; ớt hiểm đỏ 75.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg.

Tiểu thương chợ đầu mối Thủ Đức "thở phào" sau nhiều tuần căng thẳng với giá rau - Ảnh 1.

Infographic: Gemini

Ngoài ra, với việc rau siêu thị có nhiều mặt hàng giá thấp hơn nhiều so với rau chợ cũng khiến giá rau ở chợ hạ nhiệt.

Tuy nhiên, mặt bằng giá rau hiện nay vẫn còn ở mức khá cao so với bình thường, ảnh hưởng đến chi tiêu hằng ngày của các hộ gia đình, quán ăn.

Tin liên quan

Chợ trống kệ, người dân Gia Lai phải “săn” từng bó rau nhỏ

Chợ trống kệ, người dân Gia Lai phải “săn” từng bó rau nhỏ

(NLĐO) – Mưa lũ kéo dài khiến rau xanh trở thành hàng hiếm ở Gia Lai. Nhiều chợ trống kệ, giá tăng chóng mặt, người dân phải “săn” từng bó rau nhỏ.

VIDEO: Giá rau củ tại TP HCM “lập đỉnh” do mưa lũ

(NLĐO) - Ảnh hưởng nặng nề của mưa bão và ngập lụt tại các vùng chuyên canh đã khiến nguồn cung rau xanh về TP HCM sụt giảm nghiêm trọng, giá rau tăng chóng mặt

Bất ngờ: Rau siêu thị rẻ hơn chợ truyền thống gần một nửa

(NLĐO) – Giữa lúc rau xanh tăng giá bất thường theo thời tiết thì một số siêu thị vẫn giữ giá rau xanh

chợ đầu mối cải xanh khổ qua giá rau giá ớt rau Trung Quốc dưa leo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo