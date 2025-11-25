Ngày 25-11, tiểu thương chợ đầu mối Thủ Đức "thở phào"

Ngày 25-11, ông Nguyễn Minh Đức, chủ sạp Nhân Tuyết, chuyên kinh doanh cà chua Lâm Đồng, cho biết giá nông sản tại chợ đã rời đỉnh nhờ lượng hàng dồi dào hơn. Trong khi cách đây 2 ngày, cà chua Lâm Đồng giá sỉ lên đến 38.000 – 39.000 đồng/kg, cao nhất hơn 10 năm qua do nguồn cung bị thiếu hụt.

Đại diện Công ty quản lý chợ đầu mối Thủ Đức xác nhận giá rau tại chợ hạ nhiệt khi thương nhân điều hàng từ những nguồn mới.

Ví dụ, nguồn hàng từ Lâm Đồng trước chủ yếu lấy ở vùng Đơn Dương, Lạc Lâm thì nay có thêm hàng ở những vùng không bị ngập lụt như Lâm Hà để bù đắp.

Ngoài ra, giao thông Bắc – Nam đã thông trở lại, nguồn hàng từ Trung Quốc về nhiều hơn. Đặc biệt, một số mặt hàng mới từ Thái Lan cũng về, như nấm, giúp bổ sung nguồn cung.

Ớt Trung Quốc (bên phải trong sọt nhựa) và ớt Việt Nam trong túi

Đêm 24, rạng sáng 25-11, lượng rau về chợ đầu mối Thủ Đức đạt 1.578 tấn, nhiều mặt hàng giảm giá. Hạ giá nhiều nhất là xà lách búp Đà Lạt, giảm 10.000 đồng/kg, còn 60.000 đồng/kg; cải thảo 20.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg; cải xanh 26.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg; dưa leo 18.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg, khổ qua 30.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Có 2 mặt hàng tăng giá là su su 20.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; ớt hiểm đỏ 75.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg.

Infographic: Gemini

Ngoài ra, với việc rau siêu thị có nhiều mặt hàng giá thấp hơn nhiều so với rau chợ cũng khiến giá rau ở chợ hạ nhiệt.

Tuy nhiên, mặt bằng giá rau hiện nay vẫn còn ở mức khá cao so với bình thường, ảnh hưởng đến chi tiêu hằng ngày của các hộ gia đình, quán ăn.