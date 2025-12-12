HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Ngày của các môn thi Olympic

ĐÀO TÙNG

Được trông chờ nhất trong ngày thi đấu thứ nhì của đại hội là các cuộc tranh tài trên đường đua xanh

Dù ngày 11-12 đã được dự báo sẽ bùng nổ huy chương song chiến thắng của thể dục dụng cụ, điền kinh, taekwondo, karate... vẫn khiến người hâm mộ Việt Nam phấn khích

Giành thành tích tốt nhất đã khó, bảo vệ thành công danh hiệu vô địch có được từ 1-2 kỳ đại hội trước mới thực sự cam go. Đó là câu chuyện mà các "cô gái karate" của tuyển Việt Nam muốn kể với người hâm mộ.

Trang sử mới cho karate

"Nữ hoàng kata" Nguyễn Thị Phương giờ chỉ đứng ở vai dự bị, nhường vị trí chính thức cho các võ sĩ trẻ và đồng đội đã không phụ lòng kỳ vọng của cô cũng như của ban huấn luyện. Bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã giành HCV quyền đồng đội nữ, viết tiếp một trang sử mới cho karate Việt Nam.

Ngày của các môn thi Olympic - Ảnh 1.

“Hoàng tử ếch” Phạm Thanh Bảo bảo vệ ngôi số 1 cự ly 100 m ếch nam.Ảnh: NGỌC LINH

Cùng tuổi, cùng quê TP HCM, cùng trở thành nhà vô địch đại hội lần thứ nhì liên tiếp (Đặng Ngọc Xuân Thiện là lần thứ ba), 2 chàng trai Nguyễn Văn Khánh Phong và Đặng Ngọc Xuân Thiện có lẽ sẽ khiến các CĐV môn thể dục dụng cụ Đông Nam Á nhớ mãi. Khánh Phong đã xô đổ "tượng đài" Carlos Yulo cách đây 2 năm để rồi không có đối thủ ở nội dung vòng treo. Trong khi đó, việc Đặng Ngọc Xuân Thiện 3 lần dự SEA Games và vô địch 3 lần nội dung ngựa tay quay quả thật quá xứng đáng để nói về hình ảnh những người hùng.

Thể dục dụng cụ "kén" người xem, "kén" cả người tập. Thế nên, việc cả hai cùng nhau nắm giữ 5 ngôi vô địch (chưa kể các danh hiệu đồng đội) rất đáng ngưỡng mộ.

HCV ngay lần đầu tham dự

Điền kinh cũng là môn thể thao đòi hỏi các VĐV phải luôn khổ luyện lâu dài để thành công. Vậy mà, chàng trai 21 tuổi Hồ Trọng Mạnh Hùng ngay ở lần đầu tham dự SEA Games đã có ngay tấm HCV nội dung nhảy 3 bước.

Cự ly 1.500 m nữ vốn là "lãnh địa" của Nguyễn Thị Oanh nhưng khi cô quyết định rút lui nội dung này, 2 đồng đội trẻ Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh đã "tiếp quản" cực tốt, theo cách không thể ấn tượng hơn. Họ chia nhau 2 vị trí nhất nhì đường chạy này, tức giành cả "vàng" lẫn "bạc".

Được trông chờ nhất trong ngày thi đấu thứ nhì của đại hội là các cuộc tranh tài trên đường đua xanh. Không lâu sau khi "hoàng tử ếch" Phạm Thanh Bảo bảo vệ thành công danh hiệu cự ly 100 m ếch nam thì "bộ tứ" Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc và Trần Hưng Nguyên cùng nhau "tạo sóng".

Họ thua Malaysia khá xa và chỉ nhỉnh hơn một chút so với Singapore ở chặng đầu cự ly tiếp sức 4x200 m tự do nam. Huy Hoàng rồi Nguyễn Quốc thu hẹp cách biệt rồi vượt lên sau chặng 3, trao trọng trách sau cùng cho Hưng Nguyên. Kình ngư quê Quảng Bình đua tranh nghẹt thở với các đối thủ và thắng thuyết phục với thành tích 7 phút 18 giây 67. 

"Tấm HCV thứ ba của bơi lội và thứ 13 của đoàn Thể thao Việt Nam sau 2 ngày tranh tài đã được mang về theo cách hết sức ấn tượng.

Ngày của các môn thi Olympic - Ảnh 2.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo