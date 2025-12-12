Ngày của các môn thi Olympic

Dù ngày 11-12 đã được dự báo sẽ bùng nổ huy chương song chiến thắng của thể dục dụng cụ, điền kinh, taekwondo, karate... vẫn khiến người hâm mộ Việt Nam phấn khích

Giành thành tích tốt nhất đã khó, bảo vệ thành công danh hiệu vô địch có được từ 1-2 kỳ đại hội trước mới thực sự cam go. Đó là câu chuyện mà các "cô gái karate" của tuyển Việt Nam muốn kể với người hâm mộ.

Trang sử mới cho karate

"Nữ hoàng kata" Nguyễn Thị Phương giờ chỉ đứng ở vai dự bị, nhường vị trí chính thức cho các võ sĩ trẻ và đồng đội đã không phụ lòng kỳ vọng của cô cũng như của ban huấn luyện. Bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã giành HCV quyền đồng đội nữ, viết tiếp một trang sử mới cho karate Việt Nam.

“Hoàng tử ếch” Phạm Thanh Bảo bảo vệ ngôi số 1 cự ly 100 m ếch nam.Ảnh: NGỌC LINH

Cùng tuổi, cùng quê TP HCM, cùng trở thành nhà vô địch đại hội lần thứ nhì liên tiếp (Đặng Ngọc Xuân Thiện là lần thứ ba), 2 chàng trai Nguyễn Văn Khánh Phong và Đặng Ngọc Xuân Thiện có lẽ sẽ khiến các CĐV môn thể dục dụng cụ Đông Nam Á nhớ mãi. Khánh Phong đã xô đổ "tượng đài" Carlos Yulo cách đây 2 năm để rồi không có đối thủ ở nội dung vòng treo. Trong khi đó, việc Đặng Ngọc Xuân Thiện 3 lần dự SEA Games và vô địch 3 lần nội dung ngựa tay quay quả thật quá xứng đáng để nói về hình ảnh những người hùng.

Thể dục dụng cụ "kén" người xem, "kén" cả người tập. Thế nên, việc cả hai cùng nhau nắm giữ 5 ngôi vô địch (chưa kể các danh hiệu đồng đội) rất đáng ngưỡng mộ.

HCV ngay lần đầu tham dự

Điền kinh cũng là môn thể thao đòi hỏi các VĐV phải luôn khổ luyện lâu dài để thành công. Vậy mà, chàng trai 21 tuổi Hồ Trọng Mạnh Hùng ngay ở lần đầu tham dự SEA Games đã có ngay tấm HCV nội dung nhảy 3 bước.

Cự ly 1.500 m nữ vốn là "lãnh địa" của Nguyễn Thị Oanh nhưng khi cô quyết định rút lui nội dung này, 2 đồng đội trẻ Bùi Thị Ngân và Nguyễn Khánh Linh đã "tiếp quản" cực tốt, theo cách không thể ấn tượng hơn. Họ chia nhau 2 vị trí nhất nhì đường chạy này, tức giành cả "vàng" lẫn "bạc".

Được trông chờ nhất trong ngày thi đấu thứ nhì của đại hội là các cuộc tranh tài trên đường đua xanh. Không lâu sau khi "hoàng tử ếch" Phạm Thanh Bảo bảo vệ thành công danh hiệu cự ly 100 m ếch nam thì "bộ tứ" Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc và Trần Hưng Nguyên cùng nhau "tạo sóng".

Họ thua Malaysia khá xa và chỉ nhỉnh hơn một chút so với Singapore ở chặng đầu cự ly tiếp sức 4x200 m tự do nam. Huy Hoàng rồi Nguyễn Quốc thu hẹp cách biệt rồi vượt lên sau chặng 3, trao trọng trách sau cùng cho Hưng Nguyên. Kình ngư quê Quảng Bình đua tranh nghẹt thở với các đối thủ và thắng thuyết phục với thành tích 7 phút 18 giây 67.

"Tấm HCV thứ ba của bơi lội và thứ 13 của đoàn Thể thao Việt Nam sau 2 ngày tranh tài đã được mang về theo cách hết sức ấn tượng.



