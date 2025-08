Từ 8 giờ ngày 1-8, cửa hàng xăng dầu PVOIL Thành Tô (lô CC2 dự án Thành Tô, phường Hải An, TP Hải Phòng) bắt đầu bán xăng E10 cho những vị khách đầu tiên. Nhiều khách hàng tỏ ra tin tưởng vào chất lượng xăng E10. Cũng có những khách hàng còn băn khoăn, thắc mắc nhưng đã được nhân viên tại cửa hàng giải đáp.

Một tài xế xe taxi ở Hải Phòng quyết định dùng thử xăng E10

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, nhiều chủ xe ô tô, xe máy đã đến các điểm bán thí điểm để đổ thử xăng E10, nhằm đánh giá hiệu suất và sự khác biệt so với các loại xăng truyền thống.

Là một trong những khách hàng đầu tiên trải nghiệm xăng E10 tại TP Hải Phòng, anh Trần Văn Thái, tài xế taxi, cho biết đã sử dụng xăng E5 từ lâu và đến nay khi có xăng E10 RON 95 thì vẫn tin dùng bởi tính kinh tế của dòng xăng này.

"Thời gian qua đã được nghe nhiều về lợi ích của xăng sinh học E10. Xăng E10 cũng được dự báo sẽ thay thế các loại xăng khác trên thị trường, do vậy tôi hoàn toàn tin tưởng khi sử dụng" - anh Thái cho hay.

Còn anh Nguyễn Hoài Nam, lái xe cá nhân, chia sẻ: "Trước đây, tôi chưa từng dùng xăng sinh học. Tôi được biết nhiều nước trên thế giới đã sử dụng xăng E10, do vậy khi nghe nhân viên cửa hàng tư vấn, tôi quyết định trải nghiệm xem sao, nếu phù hợp sẽ dùng lâu dài".

Giá bán lẻ xăng E10 RON 95 trong sáng 1-8 là 19.600 đồng/lít

Lần đầu nghe về xăng E10, chị Nguyễn Thị Mây, lái xe mô tô, cho biết: "Xe của tôi vẫn còn một lượng xăng RON 95 trong bình nhưng muốn đổ thêm. Tôi có băn khoăn nếu đổ thêm xăng E10 thì có ảnh hưởng gì không nhưng được đại diện hãng tư vấn, cam kết không gây ảnh hưởng đến xăng, xe nên tôi yên tâm đổ đầy bình".

Cùng với các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, tại TP Hải Phòng, 2 điểm thí điểm bán xăng E10 từ 1-8 là cửa hàng xăng dầu PV OIL Thành Tô (lô CC2 dự án Thành Tô, phường Hải An) và cửa hàng xăng dầu Tân Dương (thôn 1 phường Thủy Nguyên). Trước đó, tại 2 cửa hàng này đã thực hiện chuyển đổi các trụ bán xăng E5 RON 92 trước đây sang bán xăng E10 RON 95; đồng thời vẫn bảo đảm việc kinh doanh xăng RON 95 và các sản phẩm khác. Giá bán lẻ xăng E10 RON 95 trong sáng 1-8 là 19.600 đồng/lít, cao hơn 200 đồng/lít so với xăng E5 và thấp hơn 240 đồng/lít so với xăng khoáng RON95-III.

Trong sáng 1-8, những vị khách đầu tiên mua xăng E10 được nhận phần quà từ đại diện PV OIL

Một vị khách mua xăng E10 được nhận phần quà từ đại diện PV OIL

Xăng E10 có thành phần 10% ethanol sinh học pha trộn cùng 90% xăng khoáng, được xem là giải pháp khả thi giảm phát thải khí CO2. Theo lộ trình của Chính phủ, xăng E10 sẽ từng bước thay thế xăng khoáng trên thị trường. Theo đại diện PV OIL, ngay khi thí điểm bán xăng E10 tại Hà Nội và Hải Phòng, đơn vị triển khai phương án pha chế xăng E10 RON95 tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Dự kiến trong tháng 8-2025, PV OIL sẽ thực hiện gia công pha chế cho khách hàng là các doanh nghiệp đầu mối, tiến hành bán lẻ xăng E10 tại hệ thống cửa hàng xăng dầu PV OIL khu vực miền Trung. Sau giai đoạn thí điểm, đơn vị sẽ tiếp tục đánh giá, nâng cấp, chuyển đổi và phát triển điểm bán xăng E10, sẵn sàng cho lộ trình sử dụng E10 từ năm 2026.