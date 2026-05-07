Ngày hội bóng đá nhí ở Hà Nội và TPHCM, giao lưu với 3 tuyển thủ trẻ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Ngày hội bóng đá nhí ở Hà Nội và TPHCM, giao lưu với 3 tuyển thủ trẻ

Đông Linh - Ảnh:Học viện

(NLĐO) - Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 diễn ra tại Hà Nội và TP HCM trong tháng 5, giúp trẻ em cùng với phụ huynh có cơ hội trải nghiệm nhiều điều thú vị.

Không chỉ là một chương trình tuyển sinh bóng đá trẻ, Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 còn được kỳ vọng trở thành sân chơi trải nghiệm dành cho các em nhỏ yêu thích môn thể thao vua tại Hà Nội (sân vận động Thanh Trì, 9 và 10-5) và TP HCM (sân vận động Hoa Lư, 16 và 17-5).

Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026: Chắp cánh giấc mơ sân cỏ - Ảnh 1.

Nutifood tổ chức Ngày hội bóng đá nhí giúp các em nhỏ trải nghiệm và thử sức

Với nhiều trẻ em, tình yêu bóng đá bắt đầu từ những trận đấu nhỏ cùng bạn bè ở sân trường, công viên hay khu phố. Được trực tiếp gặp gỡ các cầu thủ nổi tiếng, tham gia tập luyện cùng huấn luyện viên chuyên nghiệp vốn là điều không dễ dàng. Từ ý tưởng đó, Học viện Bóng đá Nutifood tổ chức ngày hội với mong muốn mang đến một không gian để các em vừa vui chơi, vừa nuôi dưỡng đam mê sân cỏ.

Khác với những đợt tuyển sinh trước đây, chương trình năm nay được thiết kế như một lễ hội thể thao dành cho cả gia đình. Không chỉ các em nhỏ có ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, bất kỳ bạn nhỏ yêu bóng đá nào cũng có thể tham gia trải nghiệm miễn phí.

Tại sự kiện, nhiều hoạt động vận động và tương tác được tổ chức liên tục như thử thách sút bóng, chạy zic-zac hay các trò chơi phản xạ. Điểm nhấn đặc biệt là khu vực "Phòng lab dinh dưỡng", nơi các chuyên gia kiểm tra thể trạng, đo các chỉ số cơ thể và tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp giúp trẻ phát triển chiều cao, thể lực và sức bền.

Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026: Chắp cánh giấc mơ sân cỏ - Ảnh 2.

Các bạn nhỏ có cơ hội tham gia lớp học bóng đá cùng “ông thầy huyền thoại” Guillaume Graechen

Bên cạnh đó, phụ huynh còn có dịp tìm hiểu mô hình đào tạo của Học viện Bóng đá Nutifood thông qua khu vực giới thiệu thành tích, giáo án huấn luyện và định hướng phát triển cầu thủ trẻ. Đây cũng là cơ hội để các gia đình hiểu rõ hơn về môi trường đào tạo bóng đá kết hợp dinh dưỡng bài bản.

TIN LIÊN QUAN

Một trong những hoạt động được chờ đợi nhất là màn giao lưu cùng các tuyển thủ trẻ quốc gia như Nhật Minh, Quốc Việt, Quốc Cường và các học viên khóa 3 của Học viện Bóng đá Nutifood. Các em nhỏ không chỉ được gặp thần tượng mà còn trực tiếp tham gia thi đấu, tập luyện cùng các đàn anh.

Đối với những em mong muốn trở thành học viên khóa 4 của Học viện Bóng đá Nutifood, ngày hội còn là vòng trải nghiệm chuyên môn quan trọng. Dưới sự hướng dẫn của HLV Guillaume Graechen – người hâm mộ bóng đá Việt Nam quen gọi là "thầy Giôm" – các em sẽ tham gia các bài kiểm tra kỹ năng phù hợp lứa tuổi để tuyển chọn những gương mặt triển vọng nhất.

Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026: Chắp cánh giấc mơ sân cỏ - Ảnh 3.

Ngày hội bóng đá nhí tổ chức tại Hà Nội và TP HCM

HLV Guillaume Graechen được biết đến là người góp phần đào tạo nhiều cầu thủ nổi bật của bóng đá Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cũng như nhiều tuyển thủ trẻ hiện nay.

Kết thúc chương trình, những thí sinh xuất sắc sẽ nhận cơ hội bước tiếp vào vòng tuyển chọn tại Gia Lai để cạnh tranh suất học bổng đào tạo toàn phần của học viện.

Tin liên quan

Bước ngoặt đào tạo bóng đá trẻ

Bước ngoặt đào tạo bóng đá trẻ

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa bày tỏ mong muốn xây dựng một học viện bóng đá FIFA tại Việt Nam

Học viện bóng đá Nutifood tuyển sinh khóa 4 toàn quốc

(NLĐO) - Tiếp tục sứ mệnh đào tạo những thế hệ cầu thủ tài năng, Học viện bóng đá Nutifood khởi động chương trình tuyển sinh khóa 4 trên toàn quốc.

Học viện NutiFood JMG lọt vào chung kết U17 Quốc gia

(NLĐO) - Chiều 25-9, U17 NutiFood JMG đã vượt qua U17 HAGL với tỉ số 3-0 để ghi tên vào trận chung kết U17 Quốc gia ngay trong lần đầu tiên tham dự một giải đấu chính thức.

Nutifood HLV Guillaume Graechen tuyển sinh Ngày hội bóng đá nhí giấc mơ sân cỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo