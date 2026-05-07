Ngày hội bóng đá nhí ở Hà Nội và TPHCM, giao lưu với 3 tuyển thủ trẻ

Không chỉ là một chương trình tuyển sinh bóng đá trẻ, Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 còn được kỳ vọng trở thành sân chơi trải nghiệm dành cho các em nhỏ yêu thích môn thể thao vua tại Hà Nội (sân vận động Thanh Trì, 9 và 10-5) và TP HCM (sân vận động Hoa Lư, 16 và 17-5).



Nutifood tổ chức Ngày hội bóng đá nhí giúp các em nhỏ trải nghiệm và thử sức

Với nhiều trẻ em, tình yêu bóng đá bắt đầu từ những trận đấu nhỏ cùng bạn bè ở sân trường, công viên hay khu phố. Được trực tiếp gặp gỡ các cầu thủ nổi tiếng, tham gia tập luyện cùng huấn luyện viên chuyên nghiệp vốn là điều không dễ dàng. Từ ý tưởng đó, Học viện Bóng đá Nutifood tổ chức ngày hội với mong muốn mang đến một không gian để các em vừa vui chơi, vừa nuôi dưỡng đam mê sân cỏ.

Khác với những đợt tuyển sinh trước đây, chương trình năm nay được thiết kế như một lễ hội thể thao dành cho cả gia đình. Không chỉ các em nhỏ có ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, bất kỳ bạn nhỏ yêu bóng đá nào cũng có thể tham gia trải nghiệm miễn phí.

Tại sự kiện, nhiều hoạt động vận động và tương tác được tổ chức liên tục như thử thách sút bóng, chạy zic-zac hay các trò chơi phản xạ. Điểm nhấn đặc biệt là khu vực "Phòng lab dinh dưỡng", nơi các chuyên gia kiểm tra thể trạng, đo các chỉ số cơ thể và tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp giúp trẻ phát triển chiều cao, thể lực và sức bền.

Các bạn nhỏ có cơ hội tham gia lớp học bóng đá cùng “ông thầy huyền thoại” Guillaume Graechen

Bên cạnh đó, phụ huynh còn có dịp tìm hiểu mô hình đào tạo của Học viện Bóng đá Nutifood thông qua khu vực giới thiệu thành tích, giáo án huấn luyện và định hướng phát triển cầu thủ trẻ. Đây cũng là cơ hội để các gia đình hiểu rõ hơn về môi trường đào tạo bóng đá kết hợp dinh dưỡng bài bản.

Một trong những hoạt động được chờ đợi nhất là màn giao lưu cùng các tuyển thủ trẻ quốc gia như Nhật Minh, Quốc Việt, Quốc Cường và các học viên khóa 3 của Học viện Bóng đá Nutifood. Các em nhỏ không chỉ được gặp thần tượng mà còn trực tiếp tham gia thi đấu, tập luyện cùng các đàn anh.

Đối với những em mong muốn trở thành học viên khóa 4 của Học viện Bóng đá Nutifood, ngày hội còn là vòng trải nghiệm chuyên môn quan trọng. Dưới sự hướng dẫn của HLV Guillaume Graechen – người hâm mộ bóng đá Việt Nam quen gọi là "thầy Giôm" – các em sẽ tham gia các bài kiểm tra kỹ năng phù hợp lứa tuổi để tuyển chọn những gương mặt triển vọng nhất.

Ngày hội bóng đá nhí tổ chức tại Hà Nội và TP HCM

HLV Guillaume Graechen được biết đến là người góp phần đào tạo nhiều cầu thủ nổi bật của bóng đá Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cũng như nhiều tuyển thủ trẻ hiện nay.

Kết thúc chương trình, những thí sinh xuất sắc sẽ nhận cơ hội bước tiếp vào vòng tuyển chọn tại Gia Lai để cạnh tranh suất học bổng đào tạo toàn phần của học viện.