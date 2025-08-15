Ngày hội Lao động sáng tạo 2025: Tôn vinh tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến

Chiều 15-8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức "Ngày hội Lao động sáng tạo toàn quốc năm 2025". Đây là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động của tổ chức Công đoàn chào mừng kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 80 năm truyền thống Công an nhân dân.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan Triển lãm các sản phẩm sáng tạo tại Ngày hội Lao động sáng tạo toàn quốc năm 202

Ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành và 600 công nhân lao động tham dự.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết Chương trình nhằm tôn vinh tinh thần đổi mới sáng tạo, trí tuệ và khát vọng cống hiến của hàng chục triệu đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; là hành động thiết thực hưởng ứng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thể hiện quyết tâm của đoàn viên công đoàn, người lao động và tổ chức Công đoàn đồng hành cùng cả nước, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội trên 8% của năm 2025, tạo đà cho tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Gian trưng bày của LĐLĐ TP HCM tại Triển lãm "Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình". Trong ảnh: Anh Hoàng Minh Long (bìa trái), Quản lý Bảo trì Công ty TNHH Nội Thất Mê Kông đang giới thiệu bộ điều khiển CNC máy cắt ván do anh Thay thế cho máy CNC cũ bị hư bộ điều khiển. Thay vì mua mới từ nước ngoài, tiết kiệm chi phí 1,2 tỉ đồng. Giải pháp hữu ích này giúp tăng năng suất 30% do tối ưu chu trình chạy, chương trình cắt ván theo tham số, giao diện thuần Việt dễ vận hành, ổn định chính xác cao. Làm lợi khoảng 500 triệu cho doanh nghiệp.

Ngày hội Lao động Sáng tạo năm 2025 cấp toàn quốc được tổ chức hôm nay là sự quy tụ tinh hoa của các phong trào sáng kiến, ngày hội lao động sáng tạo từ cơ sở. Trong khuôn khổ ngày hội, Triển lãm "Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình" là không gian kết nối và lan tỏa, nơi hội tụ những sáng kiến tiêu biểu, giải pháp hữu ích góp phần nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, giữ vững và nâng tầm thương hiệu Việt Nam trên cả thị trường trong nước và quốc tế.

Gian trưng bày của LĐLĐ TP HCM giới thiệu sáng kiến, cải tiến "Ứng dụng chát GPT vào robot phục vụ khách hàng tại khu chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao" tại Bệnh viện Nhân dân 115

Ngày hội diễn ra với chuỗi các hoạt động sôi nổi, thiết thực, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, dấn thân và cống hiến của đoàn viên, người lao động cả nước. Triển lãm "Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình" chính thức khai mạc, quy tụ 80 gian trưng bày những sản phẩm, mô hình, sáng kiến tiêu biểu trên phạm vi toàn quốc, trải dài ở nhiều lĩnh vực trọng yếu: chuyển đổi số, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, cải tiến kỹ thuật, giáo dục - y tế - hành chính công, dịch vụ - logistics - tài chính…

Diễn đàn "Thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của người lao động" được tổ chức là không gian để trao đổi, lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tiếp nhận 114 sáng kiến từ 29 LĐLĐ tỉnh, thành phố, ngành trung ương và tương đương. Trong số này, 10 tác giả tiêu biểu được đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen; 42 cá nhân xuất sắc được trao Bằng Lao động sáng tạo - danh hiệu cao quý ghi nhận đóng góp nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo

Giai cấp công nhân: Tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, bày tỏ vui mừng khi cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự "Ngày hội lao động sáng tạo năm 2025" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh trải qua 96 năm xây dựng, phát triển, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, vượt qua nhiều gian nan thử thách, đặc biệt là trong hành trình lịch sử 80 năm dựng nước và giữ nước cùng dân tộc, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đã không ngừng trưởng thành, luôn gắn bó máu thịt với dân tộc, kiên cường trong chiến đấu, sáng tạo trong lao động, có những đóng góp to lớn, bền bỉ vào sự nghiệp cách mạng của Đảng đất nước...

Bước vào thời kỳ đổi mới, giai cấp công nhân tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, trực tiếp làm chủ công nghệ, vận hành dây chuyền hiện đại, góp phần nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.