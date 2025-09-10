HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Ngày hội Sáng tạo nội dung số lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc

Yến Anh

(NLĐO)- Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025 góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, truyền cảm hứng đổi mới.

Chiều 10-9, tại Hà Nội, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, phối hợp cùng báo VnExpress và FPT Online công bố chương trình Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025.

Ngày hội Sáng tạo nội dung số lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc- Ảnh 1.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử thông tin về chương trình

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, với chủ đề "Rạng rỡ Việt Nam", chương trình hòa chung không khí tưng bừng cùng những sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2025, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, truyền cảm hứng đổi mới và khẳng định vai trò của mỗi nhà sáng tạo góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Vietnam iContent 2025 sẽ bao gồm chuỗi các hoạt động chính:

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent Awards 2025 vinh danh các tổ chức/cá nhân sáng tạo nội dung hoạt động trên các nền tảng số tại thị trường Việt Nam. Giải thưởng được diễn ra từ tháng 9-2025 đến tháng 11-2025 trên website của chương trình với 3 nhóm hạng mục chính: Nhà sáng tạo số, Sản phẩm số, Vì cộng đồng.

Ngày hội Sáng tạo nội dung số lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc- Ảnh 2.

Vietnam iContent 2025 lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, truyền cảm hứng đổi mới

Talkshow Insight Out: Diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10-2025, chia sẻ góc nhìn từ phía cơ quan quản lý, các nền tảng, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ đa kênh (MCNs) và các nhà sáng tạo nội dung. Tại đây, các khách mời chia sẻ nội dung về tư duy chiến lược, tác động xã hội và trách nhiệm xã hội của sáng tạo nội dung.

Creator Camp: Là hoạt động do Meta tổ chức trong khuôn khổ Vietnam iContent 2025, được thiết kế như một không gian sáng tạo, nơi hàng trăm content creator (người sáng tạo nội dung) có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, kết nối và trải nghiệm nhiều hoạt động tương tác. Chương trình dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9 tại TP HCM.

Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025, chương trình tổng kết chuỗi hoạt động của Vietnam iContent, diễn ra vào cuối tháng 11-2025 tại TP HCM.

Tại đây, các phiên hội thảo và diễn đàn là không gian để cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp và hàng trăm nhà sáng tạo nổi bật cùng nhau chia sẻ góc nhìn, thảo luận những xu hướng mới và tìm tiếng nói chung cho sự phát triển bền vững của ngành nội dung số Việt Nam. Bên cạnh đó còn có khu vực triển lãm tạo không gian trải nghiệm và giao lưu cùng người tham dự.

Ngày hội Sáng tạo nội dung số lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc- Ảnh 3.

BTC cho biết Vietnam iContent 2025 sẽ tổ chức phiên livestream bán hàng gây quỹ hỗ trợ những chương trình, dự án cộng đồng

Đặc biệt, lần đầu tiên trong khuôn khổ sự kiện, Vietnam iContent 2025 sẽ tổ chức phiên livestream bán hàng gây quỹ hỗ trợ những chương trình, dự án cộng đồng, với sự tham gia của các KOL, KOC uy tín. Phiên livestream bán hàng sẽ được thực hiện trực tiếp tại sự kiện và được vận hành chuyên nghiệp bởi TikTok. Các sản phẩm được bán tại phiên livestream sẽ bao gồm những mặt hàng chính hãng, hàng nông sản, đặc sản địa phương và những sản phẩm quảng bá văn hóa đất nước.

Theo ông Lê Quang Tự Do, ngoài việc tăng tương tác thực tế, đây còn là một cách để các nhà sáng tạo nội dung lan tỏa thông điệp nhân văn, nâng cao vai trò xã hội của nội dung số và thương hiệu trong kỷ nguyên mới

Tâm điểm của Ngày hội là Lễ vinh danh Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent Awards 2025, quy tụ hàng trăm tổ chức/cá nhân sáng tạo nội dung và những nghệ sĩ khách mời nổi tiếng.

Dự kiến, Vietnam iContent 2025 thu hút hàng triệu lượt tiếp cận, tương tác trên các nền tảng trực tuyến và hàng ngàn lượt tham dự trực tiếp tại sự kiện chính.

Tạo sân chơi vinh danh các nhà sáng tạo nội dung số

Tạo sân chơi vinh danh các nhà sáng tạo nội dung số

(NLĐO)- Ngày hội các Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 ghi nhận, vinh danh và ủng hộ những đóng góp cũng như tài năng đội ngũ sáng tạo nội dung số tại Việt Nam

nội dung số Vietnam iContent sáng tạo nội dung số
