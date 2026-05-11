Sức khỏe Khỏe & đẹp

Ngày hội thôi nôi quy tụ hàng trăm gia đình, hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam

N.Phương

"Ngày hội thôi nôi" quy tụ khoảng 680 em bé cùng gia đình tại TP HCM tham gia, mang đến một trải nghiệm gắn kết và đáng nhớ cho các gia đình trẻ

Không khí cuối tuần trở nên sôi động khi nhãn hàng thực phẩm dinh dưỡng y học Nutren Junior (Công ty TNHH Nestlé Việt Nam) phối hợp cùng hệ thống siêu thị mẹ và bé Con Cưng tổ chức chương trình "Ngày hội thôi nôi". Sự kiện quy tụ khoảng 680 em bé cùng gia đình tại TP HCM tham gia, hướng tới việc xác lập dấu ấn là ngày hội thôi nôi có số lượng trẻ tham dự lớn nhất tại Việt Nam. Chương trình mang đến một trải nghiệm gắn kết và đáng nhớ cho các gia đình trẻ.


Không khí tấp nập tại sự kiện "Ngày hội thôi nôi" diễn ra tại AEON Mall Celadon Tân Phú

Trong văn hóa Việt Nam, thôi nôi là cột mốc đánh dấu hành trình 12 tháng đầu đời và mở ra một giai đoạn phát triển mới của trẻ. Đây cũng là thời điểm nhiều thay đổi bắt đầu diễn ra rõ rệt, từ vận động, thể chất đến khả năng khám phá thế giới xung quanh. Cách ba mẹ nhìn nhận cột mốc này cũng đang dần thay đổi - từ việc đơn thuần xem thôi nôi như một nghi thức truyền thống, sang chú trọng hơn đến việc xây dựng nền tảng phát triển lâu dài cho con trên các khía cạnh toàn diện cả về thể chất, trí não và đề kháng.

Tại sự kiện, ngay từ khu vực đón khách, không khí rộn ràng đã lan tỏa khi các gia đình cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đầu tiên của ngày hội. Những bàn chân nhỏ được nâng niu in dấu, những bước chân đầu đời được ghi lại như một cách đánh dấu hành trình lớn khôn. Ở khu vực studio, nhiều bậc cha mẹ kiên nhẫn dỗ dành con để chụp những tấm hình kỷ niệm, trong khi ở các khu trải nghiệm, các bạn nhỏ tự do khám phá không gian xung quanh

Phụ huynh hào hứng dẫn con của mình tham gia các hoạt động tại sự kiện

Sự góp mặt của các KOLs và các hot mom được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội góp phần làm không khí thêm sôi động. Điểm chung dễ nhận thấy trong sự kiện là cách các gia đình trẻ tiếp cận việc nuôi con đã có nhiều thay đổi. Thay vì áp lực từ sự so sánh, nhiều cha mẹ lựa chọn ghi nhận từng bước tiến nhỏ của con, từ những thay đổi trong vận động, sinh hoạt đến khả năng tương tác với thế giới xung quanh. Hành trình phát triển của mỗi đứa trẻ được nhìn nhận như một quá trình riêng biệt, cần sự đồng hành và thấu hiểu hơn là áp lực.

Gia đình KOL Trinh Phạm chụp hình cùng photobooth tại sự kiện

Tại "Ngày hội thôi nôi", các thông tin về dinh dưỡng thu hút nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh, giúp họ có thêm góc nhìn về nhu cầu của trẻ trong giai đoạn sau thôi nôi. Nutren Junior muốn cùng ba mẹ kỷ niệm cột mốc thôi nôi của bé bởi đây là dịp đầy ý nghĩa, đánh dấu những bước đi đầu tiên, là khoảnh khắc thế giới chính thức mở ra theo cách của riêng con. Đặc biệt đây còn là giai đoạn vàng đặt nền tảng cho sự phát triển dài lâu về thể chất, trí não và đề kháng.

Thực phẩm dinh dưỡng y học Nutren Junior nổi bật với công thức B.I.G, được Nestlé Health Science nghiên cứu và không ngừng cải tiến nhằm mang đến nguồn dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ sau giai đoạn thôi nôi. Công thức này hỗ trợ sự phát triển của trẻ trên ba nền tảng quan trọng: thể chất, thông qua hàm lượng đạm Whey dễ tiêu hóa, dễ hấp thu; đề kháng, với sự kết hợp Synbiotics gồm lợi khuẩn Probiotics cùng chất xơ Prebiotics giúp củng cố hệ miễn dịch; và tư duy nhờ DHA cùng các vitamin, khoáng chất thiết yếu hỗ trợ phát triển trí não mỗi ngày.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao chứng nhận xác lập Ngày hội thôi nôi có số lượng trẻ tham dự lớn nhất tại Việt Nam là 680 em bé tham gia cho Nestlé và Con Cưng

Chia sẻ tại sự kiện, ông Zubin Trikha, Trưởng ngành hàng Dinh Dưỡng Đặc biệt tại Nestlé Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi mong muốn cùng cha mẹ kỷ niệm cột mốc thôi nôi đầy ý nghĩa của bé, đồng thời đồng hành cùng cha mẹ trong giai đoạn quan trọng sau 1 tuổi, khi mỗi lựa chọn chăm sóc đều góp phần xây dựng nền tảng phát triển lâu dài cho trẻ. Thông qua Nutren Junior, Nestlé Việt Nam không chỉ mang đến giải pháp dinh dưỡng phù hợp, mà còn mong muốn tạo thêm những hoạt động kết nối cộng đồng thiết thực, giúp cha mẹ có thêm thông tin, sự tự tin và cảm hứng trong hành trình nuôi con."

Ông Zubin Trikha, Trưởng ngành hàng Dinh Dưỡng Đặc biệt tại Nestlé Việt Nam, nhấn mạnh cam kết của Nutren Junior

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Con Cưng nhấn mạnh vai trò của các đối tác trong việc cùng thương hiệu tiếp cận và đồng hành cùng các gia đình trẻ. Ông Trần Anh Phượng, Giám đốc Cấp cao Khối Vận hành Siêu thị Con Cưng, chia sẻ: "Với vị thế là Hệ thống Mẹ & Bé có độ phủ hơn 1.000 cửa hàng trên toàn quốc, Con Cưng không chỉ mang đến các sản phẩm thiết yếu, mà còn phối hợp với các đối tác uy tín như Nutren Junior để kết nối gần hơn với ba mẹ, cung cấp các giải pháp dinh dưỡng và chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ. Sự đồng hành này là một phần trong định hướng của Con Cưng nhằm góp phần xây dựng nền tảng phát triển vững chắc cho thế hệ tương lai của Việt Nam".

Khi ngày hội khép lại, điều còn đọng lại không chỉ là những bức ảnh hay phần quà mang về, mà là cảm giác đã cùng nhau đi qua một cột mốc đáng nhớ. Với nhiều gia đình, đó là lần đầu tiên họ tham gia một sự kiện lớn với nhiều trải nghiệm thú vị cho một cột mốc quan trọng như vậy cùng con. Và với Nutren Junior, đó cũng là cách thương hiệu bắt đầu chặng đường đồng hành cùng trẻ và gia đình - từ những bước chân đầu tiên trên hành trình lớn khôn.

Về Nestlé Health Science

Nestlé Health Science là đơn vị thuộc Tập đoàn Nestlé, hoạt động trong lĩnh vực khoa học dinh dưỡng và sức khỏe, với định hướng phát triển các giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học. Thông qua việc kết hợp giữa chuyên môn dinh dưỡng, hiểu biết về nhu cầu người tiêu dùng và quá trình nghiên cứu - cải tiến liên tục, Nestlé Health Science hướng đến việc hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Tại Việt Nam, Nestlé Health Science đồng hành cùng người tiêu dùng thông qua các sản phẩm dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn phát triển và nhu cầu cụ thể, đồng thời góp phần lan tỏa nhận thức về vai trò của dinh dưỡng khoa học trong chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Về Con Cưng

Thành lập năm 2011, Con Cưng là hệ thống bán lẻ chuyên biệt dành cho mẹ bầu, em bé và gia đình. Với mạng lưới hơn 1000 cửa hàng phủ rộng toàn quốc, Con Cưng cung cấp danh mục hơn 10.000 sản phẩm được chọn lọc, đáp ứng nhu cầu toàn diện từ dinh dưỡng, chăm sóc đến tiêu dùng hàng ngày cho gia đình.

Doanh nghiệp đồng thời đẩy mạnh mô hình bán lẻ hiện đại và chuyển đổi số, mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi, liền mạch cùng hàng triệu gia đình Việt trong hành trình nuôi dạy con.


