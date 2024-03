Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

‏Mỗi một trẻ em đều xứng đáng được thụ hưởng một nền giáo dục ưu tú, được tiếp cận những tinh hoa tri thức và được học tập trong một môi trường an toàn và hạnh phúc. Thấu hiểu những mong ước ấy, ngày hội tuyển sinh Victoria 360 showcase đã đưa phụ huynh và học sinh bước vào một hành trình trải nghiệm toàn diện, được tiếp cận nhiều chương trình học đa dạng, trong nước và ‏‏quốc tế như: Chương trình chuẩn quốc tế Cambridge; Chương trình học song bằng với Hudston, Chương trình học song ngữ tích hợp với chương trình của Bộ giáo dục, Chương trình tư duy toàn cầu Cambridge; Chương trình dạy Hành động tích cực của Mỹ, Chương trình năng khiếu học đường và đặc biệt là Chương trình Hướng nghiệp và Dự án thực tập doanh nghiệp thực tế ngay từ bậc tiểu học. Nhờ vậy, học sinh sẽ được lĩnh hội các tinh hoa của chương trình giáo dục chuẩn quốc tế và rèn luyện nhiều kỹ năng cần thiết để phát triển toàn diện‏‏ từ rất sớm.‏



Đông đảo phụ huynh cùng với con tham gia các hoạt động trong hội tuyển sinh tại trường Victoria Nam Sài Gòn

"Victoria School xây dựng cho các con một nền tảng kiến thức học thuật vững vàng, được tích hợp từ các chương trình học quốc tế và trong nước, cùng lộ trình học tập liền mạch và phù hợp với các định hướng tương lai xuyên suốt từ mầm non đến hết trung học phổ thông. Học sinh tốt nghiệp Victoria School tự tin chinh phục những môi trường giáo dục danh tiếng trong và ngoài nước, những trường đại học chất lượng cao hay đuổi nghề nghiệp theo năng khiếu, sở thích của bản thân như nghệ sĩ, vận động viên, phi công, tiếp viên hàng không, viết phần mềm công nghệ… để tiếp tục nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng và xã hội", cô Đỗ Thị Diễm Trang, Hiệu trưởng Trung học Trường Victoria - Nam Sài Gòn, chia sẻ.

Theo em Lưu Cảnh Sinh - học sinh lớp 9.1 trường Victoria Nam Sài Gòn, đây là môi trường lý tưởng để em phát huy tối đa khả năng sáng tạo và ngoại ngữ trong suốt quá trình học tập. Như ở lớp Kinh doanh, chúng em được học về kế hoạch, phân tích SWOT và bắt đầu kinh doanh. Em tin rằng những kiến thức đó sẽ hữu ích trong tương lai.

Em Nguyễn Nhật Trí 6.1 và em Phạm Nguyễn Minh Nguyên 5.1 học sinh Trường Victoria Nam Sài Gòn hào hứng tham gia hỗ trợ ngày hội tuyển sinh cùng các thầy cô của trường

Tìm hiểu trường mầm non Victoria SwanBay, chị Ngọc Anh cho biết: "Giáo dục song ngữ, bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh là yếu tố mà gia đình tôi đặc biệt quan tâm khi lựa chọn trường mầm non cho con gái. Với tôi, mầm non là "giai đoạn vàng" cho sự phát triển ngoại ngữ của trẻ".

Mẹ và bé cùng tham gia hoạt động tại trường mầm non Victoria Swanbay

Chia sẻ từ Tiến sĩ Tâm lý Đào Lê Hòa An với chuyên đề “Gia đình nhà trường trên hành trình kiến tạo những đứa trẻ hạnh phúc và lồng ghép thêm về vấn vạn bạo lực học đường” tại trường Victoria Riverside

Cùng với việc mang đến các cơ hội khám phá chương trình giáo dục song ngữ quốc tế với chi phí hợp lý, Victoria 360 Showcase đã kiến tạo một "sân chơi" đầy tính sáng tạo và tràn ngập niềm vui. Nhiều hoạt động học thuật và trải nghiệm thú vị tại các trạm: Công nghệ, Nature Art, Nghề nghiệp, STEAM… đã kích thích đam mê cùng tinh thần chinh phục thử thách của các em học sinh.



"Đây là lần đầu tiên em được đến với trường Victoria và tham gia thực hiện một số thí nghiệm nhỏ về hóa học. Em cảm thấy rất hứng khởi và mong rằng trường học nào cũng có các sân chơi thực tiễn, thú vị, bổ ích và ý nghĩa như vậy để chúng em có thể phát triển khả năng của bản thân nhiều hơn nữa", em Duy Anh, học sinh lớp 7 bày tỏ.

Các em học sinh hào hứng trải nghiệm các hoạt động tại ngày hội tuyển sinh

Trong cuộc trò chuyện và chia sẻ thân mật giữa Nhà trường và phụ huynh, Thạc sĩ David Perkin - Hiệu trưởng Chuyên môn Trường Victoria Nam Sài Gòn - cho biết: "Chúng tôi xây dựng Victoria School trở thành môi trường giáo dục chuẩn quốc tế, chi phí hợp lý theo mô hình trường học hạnh phúc với sự đồng hành của UNESCO; không chỉ chú trọng vào học thuật mà còn hướng tới thúc đẩy sức khỏe thể chất, tinh thần và mang đến trải nghiệm hạnh phúc cho học sinh, giáo viên và phụ huynh".



“Tại Victoria School, chúng tôi tin rằng hạnh phúc là bệ phóng giúp học sinh tận hưởng cuộc sống học đường đầy ý nghĩa, khai phóng mọi tiềm năng và sẵn sàng gia nhập thế hệ công dân toàn cầu có bản sắc dân tộc, lòng trắc ẩn, chính trực và có trách nhiệm”, Thạc sĩ David Perkin (áo dài xanh, đứng giữa) chia sẻ

Có thể thấy, hơn cả một ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase là lời cam kết của hệ thống Victoria School trong việc trở thành môi trường học tập đáng tin cậy, khơi dậy đam mê và phát triển toàn diện để mỗi học sinh trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.



Đặc biệt, đồng hành đồng hành cùng phụ huynh trong chương trình tuyển sinh năm học 2024 - 2025, Hệ thống Giáo dục Victoria School (Victoria Nam Sài Gòn, Victoria Riverside, Victoria Swanbay) ưu đãi học sinh lên đến 85 triệu đồng dành cho chính khóa và 30 suất tài trợ học phí hè lên đến 30% cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.