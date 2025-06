Ngày mai, Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp

Theo chương trình, trong sáng 16-6, Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).



Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua luật tại kỳ họp thứ 9. Ảnh: Phạm Thắng

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua một số luật, nghị quyết quan trọng khác gồm: Luật Nhà giáo; Luật Việc làm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội cũng diễn ra trong tuần làm việc thứ 6 này, từ ngày 17 đến sáng ngày 18. Nội dung này được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri, nhân dân theo dõi.

Quốc hội cũng sẽ thảo luận tại hội trường về việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép thực hiện tại một số địa phương sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy, mở rộng địa giới hành chính theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; Kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2024.

Đáng chú ý, trong tuần làm việc thứ 6 cũng sẽ diễn ra hoạt động chấn vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn sẽ đăng đàn trả lời chất vấn về 2 lĩnh vực: tài chính và giáo dục - đào tạo.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra từ ngày 19-6 đến sáng 20-6. Theo chương trình, Thủ tướng Chính phủ (hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ được ủy quyền) báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Các phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.



Ngoài ra, theo chương trình của tuần làm việc thứ 6, Quốc hội thảo luận về các dự án luật, nghị quyết gồm: Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Thảo luận về Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TP HCM; Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.