Ngày mai, xét xử phó giám đốc Công ty Thành Bưởi và tài xế vụ tông chết 5 người

Theo cáo trạng của VKSND huyện Định Quán, sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Công ty TNHH Thành Bưởi (Công ty Thành Bưởi) đã bồi thường cho các gia đình bị hại gần 2,7 tỉ đồng và 2 chủ xe 800 triệu đồng.

Các gia đình bị hại và đại diện hợp pháp của những người bị hại đã làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị can và không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Hiện trường vụ tai nạn

Cáo trạng của VKSND huyện Định Quán cáo buộc tài xế Hoàng Văn Tính (SN 1986, quê Thừa Thiên - Huế) “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” thuộc trường hợp “làm chết 3 người trở lên” và “gây tổn hại sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 201% trở lên”.

Trong khi đó, Phó Giám đốc Công ty Thành Bưởi Lê Dương (SN 1991, ngụ Lâm Đồng) bị truy tố tội “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Tài xế Tính đã bị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe hạng E từ ngày 5-8 đến hết ngày 5-11-2023.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 30-9-2023, Tính điều khiển ô tô khách Thành Bưởi đi từ TP HCM về TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Lê Dương, Phó Giám đốc Công ty Thành Bưởi, thời điểm bị bắt giữ

Khi di chuyển trên Quốc lộ 20 đoạn qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán, do không giữ khoảng cách an toàn với xe liền kề phía trước, xe Tính va chạm với xe tải do anh Hoàng Đăng Tuấn điều khiển.

Sau cú va chạm, Tính đánh tay lái và điều khiển xe khách Thành Bưởi đi không đúng phần đường quy định, dẫn đến va chạm với xe khách loại 16 chỗ ngồi do anh Nguyễn Văn Cảnh điều khiển. Vụ tai nạn làm chết 5 người, bị thương 4 người.

Về Phó Giám đốc Công ty Thành Bưởi, cáo trạng nêu rõ vào ngày 30-9-2023, Lê Dương không tiến hành kiểm tra giấy phép lái xe, đo nồng độ theo quy định đối với tài xế Tính. Dương đã điều động Tính điều khiển xe khách lưu thông từ TP HCM đi TP Đà Lạt và xảy ra vụ việc.