Ngày quốc tế Thiếu nhi (1-6): Chăm sóc "búp trên cành"

Nhận xét về trẻ thơ, Bác Hồ bảo: "Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan".

Chỉ cần các cháu chịu khó ăn no, ngủ ngoan là hạnh phúc rồi. Sự non nớt, thơ ngây, trong sáng ấy luôn được mọi người, không chỉ cha mẹ thương yêu, nâng niu, chăm bẵm mà còn là toàn xã hội.

Nhắc đến điều này, ai cũng nhớ đến nhạc sĩ Phạm Tuyên, như nhạc sĩ Thụy Kha gọi ông là nhạc sĩ của tuổi thơ với hàng trăm ca khúc viết tặng thiếu nhi rất nổi tiếng, in sâu trong tâm thức tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt Nam. Đó cũng là việc làm giàu ý nghĩa dành cho trẻ thơ của không ít nhạc sĩ. Chúng ta ai cũng nằm lòng khẩu hiệu: Vì tương lai con em chúng ta! Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai.

Ảnh tư liệu: NLĐO

Đảng, Nhà nước ta đã và đang dành những tình cảm và trách nhiệm lớn cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi. Nhìn lại, thành tựu không nhỏ, song thời gian gần đây, không ít người bày tỏ băn khăn, lo lắng về một số tác động tiêu cực đến trẻ em, do bất cập trong công tác giáo dục mầm non hệ công lập và tư thục; chưa an toàn trong cung cấp thực phẩm, đồ ăn, thức uống, thuốc chữa bệnh chăm sóc trẻ em...

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo triển khai một chiến dịch quy mô toàn quốc nhằm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Bước đầu chiến dịch đã thu được một số kết quả, nhất là phơi bày rõ thực trạng tệ nạn xã hội này. Song, xã hội còn băn khoăn nhất là chưa chỉ rõ được nguyên nhân, bản chất của tình trạng này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thẳng thắn chất vấn: Có tình trạng hàng giả, hàng gian hoành hành như thế này chỉ có thể nghĩ về việc cán bộ đã hết sức "chiến đấu" hoặc đã bị mua chuộc. Trong số hàng hóa ấy, đáng lên án nhất là hàng nhắm vào trẻ em. Như sữa "bẩn", đồ chơi độc hại, quần áo kém chất lượng, thực phẩm không an toàn - kinh doanh trên sức khỏe trẻ thơ. Ôi! Bất lương quá!

Câu chuyện này diễn ra vào một thời điểm khá nhạy cảm. Đáng ngẫm ngợi là hoạt động bất hợp pháp, vô lương tâm ấy đã tồn tại nhiều năm, được tiếp tay (vô tình hay cố ý) của một số người nổi tiếng, đã từng được xã hội ghi nhận sự cống hiến: diễn viên, MC, ngươi mẫu... Trong quá trình thảo luận về sửa đổi một số điều trong các luật liên quan đến nội dung trên, đã có không ít ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng cần phải tăng hình phạt thích đáng (có thể tử hình) đối với những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người, nhất là thế hệ tương lai của dân tộc đất nước.

Đó là tội sản xuất - kinh doanh thực phẩm giả, đặc biệt là sữa và thực phẩm chức năng để răn đe, bảo vệ người dân, trẻ nhỏ, nhất là người yếu thế. Chăm sóc và bảo vệ trẻ em đã được luật hóa. Đó là cơ sở quan trọng để mọi người thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động liên quan đến chăm sóc, bảo vệ trẻ thơ đâu đó vẫn còn những "lỗ hổng" làm mọi người bất an.

Đã từng xảy ra, người trông trẻ "tra tấn" trẻ em dưới nhiều hình thức bạo lực khác nhau, từ vô hình đến hữu hình - quát mắng, chửi bới, văng tục, tát, đấm đá, thậm chí "bạo hành" bằng cách cho trẻ ăn "nhồi nhét"... Những hành vi này thường diễn ra ở các cơ sở trông giữ trẻ tư nhân, mà người trông giữ trẻ không được đào tạo và thẩm định về những kỹ năng tối thiểu, chưa nói đến đạo đức nghề nghiệp.

Cả nước đang thiếu 120.000 giáo viên, trong đó có 45.000 giáo viên mầm non. Con số ấy phần nào cắt nghĩa "khoảng trống" nhân lực rất quan trọng (thầy cô chăm sóc, dạy dỗ, bảo vệ trẻ nhỏ) cũng phần nào gây ra thực trạng bất cập của ngành giáo dục và hệ lụy trên. Đáng lo hơn là chưa tìm ra giải pháp khả thi cho vấn đề này. Lại còn một bộ phận trẻ nhỏ, nhất là ở các địa bàn vùng cao, miền núi, dân tộc kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn chưa được tiếp cận đầy đủ, toàn diện giáo dục.

Những thông điệp Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi đến người dân cả nước được hồ hởi đón nhận. Ấy là những ý kiến chỉ đạo cụ thể các cấp ngành phải nghiên cứu, tích cực triển khai trong thời gian ngắn nhất. Xem xét, lo cho bữa ăn trưa miễn phí cho các cấp học; giảm học phí tiến đến miễn học phí cho học sinh; quan tâm chăm sóc sức khỏe toàn dân, thực hiện tốt BHYT và tiến tới người dân được khám chữa bệnh miễn phí.

Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là sau khi sắp xếp tinh giản bộ máy, định hình ổn định, các tổ chức mới phải vận hành ngay, trơn tru, không được gián đoạn việc phục vụ nhân dân. Những cơ sở vật chất dôi dư (nhà ở, nhà, phương tiện làm việc...) ưu tiên cung ứng cho ngành giáo dục, y tế, thể thao, văn hóa nghệ thuật, các lĩnh vực còn khó khăn thiếu thốn hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ hoạt động cộng đồng, xã hội.

Tin rằng trong thời gian không xa, những quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước sẽ được Chính phủ chỉ đạo các cấp, ngành hiện thực hóa bằng việc triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Bác Hồ đã để lại lời căn dặn: "Vì lợi ích mười năm phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm phải trồng người". Đất nước ta đang chuẩn bị hành trang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, công việc trồng người nhất định phải được ưu tiên hàng đầu. Mặc dù sự nghiệp trồng người những thập kỷ qua đã thu được những thành tựu quan trọng nhưng cũng bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức, "điểm nghẽn" mới.

Chung tay góp sức chăm lo "búp trên cành" là trách nhiệm không chỉ riêng ai mà là của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội. Đất nước có vươn mình, cất cánh, sánh vai với cường quốc năm châu ở thế kỷ 21 hay không phụ thuộc vào công việc gieo hạt, vun trồng, chăm sóc mầm non để thu trái ngọt ngay từ hôm nay.