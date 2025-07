The Men: 5 năm vắng bóng và sự trở lại bùng nổ!

Ngày The Men trở lại

5 năm ngừng hát, việc The Men trở lại bằng một show diễn khiến nhiều người thấy lo. Vì thị trường nhạc Việt, gout âm nhạc và đối tượng khán giả đã thay đổi. Nhưng nỗi lo ấy được xóa tan bằng không gian của Capital Theatre (TP HCM) được lấp đầy khán giả; là lúc những bản hit một thời của The Men vang lên, khán giả cùng hát theo một cách say xưa.

Khán giả đến với buổi diễn đầu tiên của The Men live tour- Cảm xúc trở lại, dĩ nhiên là những người cũ- những người đã yêu mến âm nhạc của The Men hay chính The Men từ hơn một thập niên trước.

Thế nên, trong đêm nhạc, không khó để The Men và khán giả có thể gặp nhau ở cùng một tần số cảm xúc. Công tâm, đêm nhạc đơn thuần như một buổi trở về, gặp gỡ, giao lưu trong chuỗi cảm xúc và niềm hạnh phúc bất tận.

Vậy nên, trong sự đón nhận của khán giả, The Men nghẹn ngào: "Thật tuyệt vời, đã lâu lắm rồi, The Men mới có thể tìm lại cảm xúc này". Cảm xúc của The Men đến từ những bản tình ca, từ âm nhạc và hơn hết là sự đón nhận của khán giả.

Riêng ở mặt này, The Men live tour- Cảm xúc trở lại được gọi là thành công. Và như kế hoạch, The Men live tour sẽ tiếp tục có những đêm diễn tiếp theo, ở những thành phố khác. Quyết định trở lại của The Men là hoàn toàn chính xác.

The Men thừa nhận đã lâu lắm rồi họ mới tìm lại được cảm xúc này

The Men: 2 tay chơi thượng hạng & bản tình ca buồn

Lê Hoàng

Nhưng điều khán giả còn tiếc là The Men vẫn là sự rụt rè của "2 tay chơi thượng hạng" trong ngày trở lại. Bởi, The Men vẫn toát lên vẻ lịch lãm thường thấy trước đây. Vẫn da diết với những bản tình ca buồn thu hút người nghe.

Vẫn là một The Men- thanh xuân của những khán giả nay đã bước sang tuổi U40, U50,..Và điều đó là chưa đủ với thế hệ khán giả hiện tại. Hẳn nhiên, khán giả của The Men không cần gì hơn những gì là quen thuộc với chính họ.

The Men cũng sẽ an toàn hơn trong vòng xoay được định sẵn từ hàng chục năm nay. Nhưng nếu để vẽ nét vẽ mang tên mình ở bản đồ nhạc Việt của hiện tại, The Men phải tính thêm, bổ sung thêm những sắc màu mới.

Trong buổi diễn đầu tiên của The Men live tour, mọi thứ từ âm nhạc đến dàn dựng, từ khung kịch bản đến giao lưu chỉn chu một cách an toàn. Nếu có thể phá vỡ sự an toàn vốn có này, có lẽ đêm diễn đã thêm điểm nhấn khác, mới mẻ hơn.

Tiến Dũng

Điều đặc biệt thu hút khán giả qua đêm diễn The Men chính là giọng hát chín muồi, nhiều trải nghiệm của cả hai thành viên Lê Hoàng và Tiến Dũng của nhóm.

Họ, với cuộc sống của một ông bố với nhiều thăng trầm, đã làm dày thêm giọng hát của mình bởi những trải nghiệm: ưu tư có, thăng hoa có. Điều đó đã giúp The Men thành công trong việc kết nối với khán giả của mình.

Trong thời buổi hiện tại, khán giả trẻ bị "dẫn lối" bởi nhan sắc mà không màng đến chất lượng giọng ca thì sự trở lại của The Men thêm một lần khẳng định "ca sĩ phải biết hát thật trên sân khấu của mình, mộc mạc cũng được, chênh phô so với bản thu cũng chẳng sao.

Chỉ cần người hát và người nghe tìm thấy nhau ở cùng một tần số cảm xúc". Về tất cả những điều đó, "hai tay chơi thượng hạng" The Men đã làm được.

Với The Men: âm nhạc không chỉ là danh- lợi

Sự trở lại của The Men chắc chắn ý nghĩa

Gọi The Men là tay chơi vì cả hai dành cả đời mình cho âm nhạc nhưng khi thấy không thể tiến xa hơi trên con đường của chính mình vì tuột mood, vì thiếu cảm xúc (dù còn kiếm được rất nhiều tiền) họ chấp nhận dừng lại.

Với The Men, ca hát không chỉ là danh lợi mà là cách để họ tìm thấy bản thể của chính mình thông qua âm nhạc. "Suy cho cùng, điều cuối cùng chúng ta tìm kiếm là sự an yên trong lòng.

Hạnh phúc không đến từ danh lợi mà còn phải tìm thấy lý tưởng của đời mình. Và điều đó nằm ở chính niềm đam mê được phát triển một cách thanh thuần.

The Men tìm kiếm và đi trên con đường đó". Giờ The Men không còn cần là những người đàn ông nổi tiếng hay những chàng trai quyến rũ trên bìa tạp chí nữa. Mà là người đàn ông mặc áo linen rộng, đội mũ vải, đi sandal, đeo kính cũ, bước xuống phố mà không ai nghĩ anh từng ngôi sao. Họ không cần phải thắng nữa.

Không cần phải đẹp nhất, nổi nhất.Chỉ cần sống đúng với mình, và để người khác thấy an yên khi ở cạnh.Cái dáng đi cũng chậm lại. Nụ cười thì nhẹ hơn. Ánh mắt thì... có vẻ đã thấy đủ chuyện để không còn hoảng hốt vì điều gì nữa. Có lẽ đây là tất cả những gì The Men đang có và họ cũng hạnh phúc với điều mình đang có.

Sau liveshow tại TP HCM, nhóm The Men sẽ đến với khán giả Hạ Long trong đêm nhạc tối 8-8 trên sân khấu Ngọn Hải Đăng. Chuỗi liveshow Cảm Xúc Trở Lại sẽ tiếp tục vào những tháng cuối năm 2025, hứa hẹn những bất ngờ mới mẻ cho khán giả yêu mến The Men suốt 15 năm qua.